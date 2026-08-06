LHQ cảnh báo IS vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng

Liên hợp quốc (LHQ) mới đây cảnh báo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, khi tiếp tục thích nghi với những thay đổi của môi trường an ninh và khai thác các công nghệ mới để mở rộng hoạt động.

Bà Oguljeren Niyazberdiyeva, người đứng đầu Văn phòng Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách chống khủng bố. Ảnh: UN.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 5/8, bà Oguljeren Niyazberdiyeva, người đứng đầu Văn phòng Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách chống khủng bố, cho biết mặc dù các chiến dịch chống khủng bố quốc tế đã làm suy yếu bộ máy lãnh đạo của IS, song tổ chức này vẫn duy trì khả năng thích ứng. Theo bà, các chi nhánh của IS tiếp tục lợi dụng những khu vực có tình hình an ninh mong manh và các cuộc xung đột kéo dài để mở rộng ảnh hưởng, đặc biệt tại khu vực Sahel và lưu vực hồ Chad ở châu Phi.

Quan chức LHQ cũng bày tỏ lo ngại trước những diễn biến tại Syria, trong đó việc đóng cửa trại al-Hol hồi đầu năm nay làm gia tăng những thách thức về an ninh do chưa xác định được nơi ở của hàng nghìn người từng liên quan đến IS. Bà nhấn mạnh, cần thúc đẩy việc hồi hương những người đủ điều kiện theo đúng luật pháp quốc tế, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Iraq củng cố các thành quả chống khủng bố thông qua tăng cường thể chế, công lý và tái hòa nhập cộng đồng.

Hơn 10.000 phần tử khủng bố IS đang hoạt động tại Syria. Ảnh: BBC.

Theo LHQ, IS và các chi nhánh đang đẩy mạnh khai thác trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng liên lạc mã hóa, tài sản ảo và máy bay không người lái để phục vụ hoạt động tuyên truyền, tuyển mộ, gây quỹ và tổ chức hoạt động.

Cùng quan điểm, bà Carmen Cantor, Phó Giám đốc điều hành Ban Chấp hành Ủy ban Chống khủng bố (CTED), nhận định IS vẫn duy trì khả năng thích ứng bất chấp sức ép từ các chiến dịch chống khủng bố. Bà nhấn mạnh mối đe dọa từ IS đang không ngừng biến đổi, đòi hỏi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác và triển khai các biện pháp toàn diện để ứng phó hiệu quả.

Minh Phương

Nguồn: AA.