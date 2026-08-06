Pakistan tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực, coi trọng hợp tác với Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục có những nỗ lực chân thành nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời coi trọng việc tăng cường hợp tác với Iran trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran Mohammad Atabak đang thăm Islamabad. Ảnh: CCTV

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran Mohammad Atabak đang thăm Islamabad, ngày 5/8, Thủ tướng Sharif nhấn mạnh Pakistan luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và “quốc gia anh em” Iran.

Ông Sharif cho biết gần đây đã có cuộc trao đổi tích cực với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về các biện pháp thúc đẩy hòa bình lâu dài trong khu vực cũng như tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nhất là hợp tác kinh tế và thương mại. Thủ tướng Pakistan bày tỏ tin tưởng rằng với những nỗ lực liên tục của hai bên, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD có thể đạt được trong thời gian tới.

Theo tuyên bố, hai bên nhất trí tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại biên giới, duy trì hoạt động 24 giờ mỗi ngày tại các cửa khẩu, cải thiện hệ thống logistics và tăng cường phối hợp trong các thủ tục hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Pakistan và Iran cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, đặc biệt là chế biến đá quý và nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm khoáng sản.

Bộ trưởng Mohammad Atabak đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ và nhân dân Pakistan trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực. Ảnh: IRNA

Về phần mình, Bộ trưởng Mohammad Atabak đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ và nhân dân Pakistan trong việc thúc đẩy hòa bình khu vực, đồng thời cảm ơn Islamabad vì sự ủng hộ dành cho Tehran. Ông khẳng định Iran mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại với Pakistan, cho biết hai nước hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật hướng tới một hiệp định thương mại tự do.

Theo đánh giá của Reuters và các cơ quan truyền thông khu vực như IRNA và Dawn, Pakistan và Iran thời gian gần đây đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong bối cảnh hai nước nỗ lực cải thiện an ninh dọc khu vực biên giới chung, phát triển các tuyến vận tải và thương mại xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy kết nối kinh tế khu vực. Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD được cả Islamabad và Tehran nhiều lần tái khẳng định như một ưu tiên trong chương trình hợp tác kinh tế song phương.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters, IRNA