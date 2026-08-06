Nga điều chỉnh loạt nhân sự quân đội, thành lập Binh chủng hệ thống không người lái

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố một loạt quyết định điều chỉnh nhân sự tại Bộ Quốc phòng và các lực lượng tác chiến tiền tuyến, trong bối cảnh Moskva tiếp tục tái cơ cấu bộ máy quân sự nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/8 đã công bố một loạt quyết định điều chỉnh nhân sự tại Bộ Quốc phòng và các lực lượng tác chiến tiền tuyến. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng ở Điện Kremlin ngày 5/8, Tổng thống Putin cho biết những thay đổi này được thực hiện trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ chiến trường, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu quả chỉ huy, bảo đảm hậu cần và quản lý trang bị của quân đội.

Theo thông báo trên trang web của Điện Kremlin, Nga sẽ hợp nhất toàn bộ các đơn vị phụ trách mua sắm, đặt hàng và bảo đảm cung ứng vũ khí vào một đầu mối thống nhất. Công tác này do Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Sanchik phụ trách. Bên cạnh đó, theo đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng, toàn bộ hệ thống hậu cần cũng sẽ được tập trung quản lý nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm vật chất cho các lực lượng tác chiến.

Trong đợt điều chỉnh này, ông Valery Solodchuk, nguyên Tư lệnh Cụm tác chiến Trung tâm, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hậu cần.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất Valery Gerasimov (bên trái) và Thứ trưởng Quốc phòng Yury Borisov trước khi tham dự cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: CCTV

Ở cấp chỉ huy tiền tuyến, Tổng thống Putin quyết định điều động Tư lệnh Cụm tác chiến Đông Andrey Ivanayev sang giữ chức Tư lệnh Cụm tác chiến Trung tâm. Trong khi đó, ông Pyotr Bolgarev, nguyên Tham mưu trưởng Cụm tác chiến Đông, được giao đảm nhiệm cương vị Quyền Tư lệnh Quân khu Đông, đồng thời chỉ huy Cụm tác chiến Đông.

Một nội dung đáng chú ý khác là Nga chính thức quyết định thành lập Binh chủng Hệ thống không người lái, phản ánh xu hướng ngày càng coi trọng các phương tiện không người lái trong tác chiến hiện đại. Ông Denis Lyamin, nguyên Tham mưu trưởng Cụm tác chiến Trung tâm, được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng mới này.

Tổng thống Putin đánh giá ông Lyamin là “một trong những chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực này” và giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng, hoàn thiện cơ cấu cũng như trực tiếp chỉ huy binh chủng mới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh cải tổ lực lượng vũ trang sau hơn bốn năm triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Các đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao cũng được cho là nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các quân khu và lực lượng tác chiến trong giai đoạn xung đột tiếp tục kéo dài.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.