Tổng thống Trump: Mỹ buộc phải hành động với Greenland, “dù họ có muốn hay không”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington buộc phải hành động với Greenland, “dù họ có muốn hay không”. “Nếu Mỹ không làm điều này, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ chính thức coi việc giành quyền kiểm soát Greenland là một mục tiêu chính sách đối ngoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington buộc phải hành động với Greenland. Ảnh: wiadomosci

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng ngày 9/1, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ “làm điều gì đó” với Greenland, “dù họ có thích hay không”. Ông cho biết Washington muốn đạt được thỏa thuận với Đan Mạch theo “cách dễ dàng”, song cảnh báo nếu không thành công, Mỹ sẽ phải lựa chọn “cách khó”.

Theo ông Trump, nếu Mỹ không sở hữu Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm quyền kiểm soát khu vực này, điều mà Washington không chấp nhận vì lý do an ninh quốc gia. Ông Trump cho rằng Greenland hiện đang bị các tàu chiến, tàu khu trục và tàu ngầm của Nga và Trung Quốc “bao vây”. Ông tuyên bố Mỹ cần sở hữu hòn đảo này để đảm bảo Nga hoặc Trung Quốc không trở thành “hàng xóm” sát vách.

Tổng thống Mỹ cũng đặt dấu hỏi về chủ quyền lịch sử của Đan Mạch đối với Greenland, cho rằng việc một con tàu cập bến cách đây hàng trăm năm không thể là căn cứ sở hữu lãnh thổ.

Nhà Trắng xác nhận các phương án quân sự không bị loại trừ. Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo, bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Greenland sẽ dẫn tới sự sụp đổ của NATO. Trước phản ứng này, ông Trump tuyên bố ông ủng hộ NATO và cho rằng chính mình là người đã “cứu” liên minh quân sự này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 19 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AFP

Thời gian qua, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã thảo luận nhiều kế hoạch khác nhau nhằm đưa Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ. Trong đó có các khả năng sử dụng quân đội Mỹ hoặc chi trả một khoản tiền lớn cho người dân Greenland như một phần nỗ lực thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch và có thể gia nhập Mỹ.

Những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo tại Đan Mạch và khắp châu Âu đã phản ứng gay gắt trước các phát biểu từ chính quyền Mỹ liên quan Greenland.

Hôm 6-1, Pháp, Đức, ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch ra tuyên bố chung, khẳng định chỉ Greenland và Đan Mạch mới có quyền quyết định các vấn đề về Greenland.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, BBC