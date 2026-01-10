Triều Tiên cáo buộc UAV Hàn Quốc xâm nhập không phận, cảnh báo Seoul phải “trả giá đắt”

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái (UAV) , đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Seoul sẽ phải “trả giá đắt” vì các hành động mà Bình Nhưỡng coi là khiêu khích nghiêm trọng.

Ngày 10 tháng 1, tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Triều Tiên, đăng tải tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, xác nhận việc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm phạm lãnh thổ và cho biết nó đã bị bắn hạ. Ảnh: Rodong News1

Ngày 10/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết, lực lượng nước này đã phát hiện và theo dõi một thiết bị bay không người lái xuất phát từ khu vực Ganghwa, phía tây thủ đô Seoul, xâm nhập sâu vào không phận Triều Tiên hôm 4/1.

Theo Bình Nhưỡng, chiếc UAV đã bay vào lãnh thổ Triều Tiên tới khoảng 8 km, hoạt động trong nhiều phút và bị lực lượng Triều Tiên sử dụng biện pháp tác chiến điện tử bắn rơi gần thành phố Kaesong, sát biên giới liên Triều. Triều Tiên khẳng định thiết bị này mang theo các thiết bị giám sát và được sử dụng cho mục đích trinh sát các mục tiêu quân sự và nhạy cảm.

Báo Rodong Sinmun đã công bố loạt hình ảnh được cho là mảnh vỡ các UAV bị bắn rơi, bao gồm cánh, thân máy bay, linh kiện điện tử và các thiết bị thu phát. Truyền thông Triều Tiên cho biết các hình ảnh và dữ liệu thu hồi từ UAV là “bằng chứng rõ ràng” cho hoạt động do thám trên không.

Cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhậm chức từ tháng 6/2025, đang tìm cách hàn gắn quan hệ liên Triều và thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng các vụ xâm nhập bằng UAV không thể xảy ra nếu không có sự tham gia của quân đội Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Seoul duy trì lập trường thù địch dù công khai kêu gọi hòa giải.

Bức ảnh này được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên - KCNA đăng tải ngày 19 tháng 10 năm 2024, cho thấy, một máy bay không người lái bị hư hại mà Bình Nhưỡng tuyên bố là do quân đội Hàn Quốc xâm phạm. Bình Nhưỡng mô tả máy bay không người lái này thuộc cùng loại với loại đã được trưng bày công khai trong Ngày Lực lượng Vũ trang ở Seoul hồi đầu tháng 10. (Chỉ được sử dụng trong lãnh thổ Hàn Quốc, không được phép phân phối lại). Ảnh: Yonhap

Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc là “kẻ thù thù địch nhất không thể thay đổi” và cảnh báo mọi hành động xâm phạm chủ quyền sẽ phải trả giá, thậm chí dẫn đến những biện pháp đối phó mạnh mẽ hơn.

Đến nay, Hàn Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức về các cáo buộc mới nhất. Những diễn biến này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh các nỗ lực đối thoại vẫn đang đứng trước nhiều thách thức.

Nhật Lệ

Nguồn: The Chosun daily, NK news