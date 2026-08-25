Tổng thống Putin đánh giá cao vai trò của thủ tướng Modi trong quan hệ Nga - Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đà tăng trưởng thương mại song phương Nga - Ấn Độ trong năm nay có một phần quan trọng nhờ sự quan tâm sát sao của Thủ tướng Narendra Modi đối với quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: The Hindu.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Điện Kremlin ngày 24/8, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ đang tăng trở lại trong năm nay, sau khi giảm nhẹ vào năm trước.

Theo ông Putin, kết quả này có được một phần và có thể là chủ yếu nhờ những nỗ lực của Thủ tướng Narendra Modi, người luôn dành “sự quan tâm sát sao” cho việc phát triển quan hệ Nga - Ấn Độ. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời nhờ Ngoại trưởng Jaishankar chuyển lời chúc tốt đẹp tới Thủ tướng Modi và bày tỏ hy vọng sớm gặp nhà lãnh đạo Ấn Độ.

Trước đó, ông Jaishankar đồng chủ trì phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn Độ về thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa tại Moskva. Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng 8% trong nửa đầu năm nay.

Hai nước đang tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương được mở rộng. Nga cũng cam kết tăng nguồn cung phân bón cho Ấn Độ, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp.Tổng thống Putin cho biết Nga đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, Bên cạnh đó, hợp tác về năng lượng hạt nhân, công nghệ cao và một số lĩnh vực khác cũng đang được hai bên thúc đẩy.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: NDTV.

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan vào tuần tới. Thủ tướng Modi cũng mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra ngày 12-13/9 tại New Delhi.

Minh Phương

Nguồn: RT.