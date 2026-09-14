Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, chúc mừng em Ngô Văn Hiếu và em Nguyễn Tất Minh

Sáng 14/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã đến thăm, chúc mừng em Ngô Văn Hiếu và em Nguyễn Tất Minh đã có thành tích xuất sắc trong học tập và những nghĩa cử cao đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà chúc mừng em Ngô Văn Hiếu trúng tuyển bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội và động viên em tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện.

Câu chuyện 10 năm cõng bạn của hai em Hiếu và Minh ở thôn Đại Đồng, xã Đồng Tiến đã lay động hàng triệu trái tim và truyền cảm hứng mạnh mẽ về một tình bạn “đẹp như cổ tích” giữa đời thường, đồng thời là minh chứng cho ý chí vươn lên nghịch cảnh.

Nguyễn Tất Minh sinh ra không may mắn, bị khuyết tật bẩm sinh. Thấu hiểu hoàn cảnh của bạn, Ngô Văn Hiếu đã tình nguyện cõng Minh đến trường suốt 10 năm ròng rã, không quản ngại nắng mưa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tại buổi chúc mừng em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cả hai đều đạt thành tích xuất sắc với tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học trên 28 điểm. Nguyễn Tất Minh đỗ vào Ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội đúng như ước mơ, còn Minh Hiếu theo học tại Đại học Y Dược Thái Bình.

Các em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh cùng người thân trong buổi thăm, chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2024, Nguyễn Tất Minh tốt nghiệp và hiện em đang làm lập trình tại Công ty CP Think Laps (phường Hạc Thành).

Đối với Ngô Văn Hiếu, sau 6 năm bền bỉ theo đuổi ước mơ, giờ đây em đã chính thức trở thành bác sĩ nội trú, chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng biểu dương, ghi nhận nghị lực và nghĩa cử cao đẹp của hai em Hiếu và Minh. Đồng chí khẳng định, hành động của hai em là một tấm gương sáng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà động viên hai em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng em Ngô Văn Hiếu đã xuất sắc trúng tuyển đỗ bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là một dấu mốc vô cùng tự hào, tuy nhiên, thành quả đạt được hôm nay mới chỉ là bước đầu. Để tiến xa hơn nữa các em cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện và công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng thăm, chúc mừng hai em Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng động viên các em tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, mang những kiến thức đã học và tích lũy được cùng những phẩm chất đáng quý của mình đóng góp, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

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