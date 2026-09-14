Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra một số điểm ngập trên địa bàn phường Hạc Thành

Sáng 14/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành chức năng đã đi kiểm tra một số điểm ngập cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục ngập cục bộ tại khu vực Quảng trường Lam Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã kiểm tra các điểm đang bị ngập cục bộ tại Quảng trường Lam Sơn; khu vực gần ngã tư giao giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Lý Nhân Tông và khu dân cư Ái Sơn. Đây là các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục ngập cục bộ tại khu vực Quảng trường Lam Sơn.

Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn, nhất là những vị trí thường xuyên xảy ra ngập; trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý cụ thể, bảo đảm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Đồng thời lưu ý, việc kết nối hệ thống thoát nước với các tuyến cống và hồ điều hòa phải được tính toán đồng bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, không để việc kết nối vào các vị trí trũng thấp, tù đọng làm gia tăng nguy cơ ngập úng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại khu vực gần ngã tư giao giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Lý Nhân Tông.

Đối với các điểm đang bị ngập cục bộ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa khẩn trương xây dựng phương án, triển khai các giải pháp xử lý, không để tình trạng ngập kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Trước mắt, các đơn vị liên quan phải kiểm tra ngay hệ thống cống thoát nước tại các khu vực xảy ra ngập. Những vị trí có rác thải, bùn đất làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước phải được khẩn trương xử lý, bảo đảm dòng chảy thông suốt.

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