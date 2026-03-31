Tổng thống Pháp thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 31/3 đã bắt đầu chuyến công du tới 2 quốc gia Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, với trọng tâm là tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế và năng lượng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Nhật Bản, dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi vào ngày 1/4. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo kế hoạch, trong chặng dừng chân đầu tiên tại Nhật Bản, nhà lãnh đạo Pháp sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Sanae Takaichi vào ngày 1/4. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về việc củng cố chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng – yếu tố then chốt đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng.

Bên cạnh đó, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững, cũng sẽ là nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự. Hai bên nhiều khả năng cũng trao đổi về tình hình Trung Đông đang diễn biến phức tạp, với những tác động lan rộng đến kinh tế và an ninh toàn cầu.

Chuyến thăm lần này đánh dấu sự trở lại Nhật Bản của Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima năm 2023. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh chuyến công du nhằm tiếp tục củng cố quan hệ song phương, trong bối cảnh hai nước được xem là “đối tác đặc biệt”, cùng chia sẻ các giá trị và nguyên tắc cơ bản.

Sau Nhật Bản, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc trong hai ngày 2–3/4 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae-myung. Ảnh: Kpmedia24.

Theo kế hoạch, sau khi rời Nhật Bản, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc trong hai ngày 2–3/4 theo lời mời của Tổng thống Lee Jae-myung. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Pháp tới Hàn Quốc trong hơn một thập kỷ, đồng thời cũng là chuyến công du đầu tiên của ông Macron tới Seoul kể từ khi nhậm chức.

Chương trình nghị sự khá dày đặc, bao gồm lễ đón chính thức, hội đàm cấp cao và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Nội dung thảo luận không chỉ dừng ở thương mại – đầu tư mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, không gian và năng lượng hạt nhân.

Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cho thấy ý nghĩa biểu tượng và chiến lược đặc biệt của sự kiện.

Ngọc Liên

Nguồn: Nikkei Asia/Binance