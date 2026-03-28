Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Kỷ niệm 40 năm Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

Sáng 28/3, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1986-2026) và gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và đông đảo bà con đồng hương Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, công tác tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã khẳng định vai trò là tổ chức xã hội tự nguyện tiêu biểu, là “mái nhà chung” gắn kết những người con xứ Thanh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô. Đây không chỉ là nơi hội tụ tình cảm quê hương mà còn là cầu nối quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết, lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa. Trong quá trình hoạt động của Hội là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ hội viên trong học tập, việc làm, đời sống; thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn hoạn nạn được duy trì thường xuyên, thiết thực. Đồng thời, Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú, đóng góp ý kiến xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, tiến bộ.

Đặc biệt, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, hướng về quê hương, Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội với nguồn lực hàng năm lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhiều chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa đã được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động xã hội, cộng đồng doanh nhân xứ Thanh tại Hà Nội còn có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của tỉnh. Nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng đã được triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao vị thế Thanh Hóa trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, thấm đượm tình quê giữa lòng Thủ đô ngàn năm văn hiến. Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn là cơ hội củng cố, lan tỏa tinh thần đoàn kết của những người con xứ Thanh xa quê. Nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của quê hương trong mỗi con người, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống yêu nước, kiên cường, hiếu học và nghĩa tình. Chính từ mạch nguồn ấy, nhiều thế hệ người Thanh Hóa đã không ngừng nỗ lực vươn lên, có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó Hà Nội là nơi hội tụ đông đảo, tiêu biểu.

Điểm lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Từ những ngày đầu hình thành trong bối cảnh khó khăn, Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã từng bước lớn mạnh, trở thành mái nhà chung gắn kết cộng đồng. Hội không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là nơi lan tỏa tình yêu quê hương, phát huy truyền thống tương thân tương ái, hỗ trợ hội viên trong cuộc sống, học tập và công tác. Đặc biệt, mỗi khi quê hương gặp khó khăn, thiên tai, Hội luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, quyên góp, hỗ trợ kịp thời, góp phần làm nổi bật hình ảnh người xứ Thanh nghĩa tình, trách nhiệm. Cùng với đó, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tôn vinh điển hình tiên tiến, chăm lo đời sống hội viên đã trở thành nét đẹp bền vững trong hoạt động của Hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng, nghĩa tình son sắt của bà con đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội và trên cả nước đối với quê hương trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đã thông tin về tình hình phát triển của tỉnh và những định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Hội Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tăng cường kết nối cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo; phát huy nguồn lực trí tuệ, tài năng của người Thanh Hóa xa quê tham gia vào các lĩnh vực đột phá như chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục và y tế chất lượng cao; đồng thời tiếp tục lan tỏa các giá trị nhân văn, nghĩa tình, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa xứ Thanh trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng với nền tảng truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, xứng đáng là cầu nối bền chặt giữa quê hương Thanh Hóa với Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: 40 năm hình thành và phát triển của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội không chỉ là hành trình kết nối tình cảm quê hương, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết – một giá trị cốt lõi của người Thanh Hóa dù ở bất cứ đâu vẫn luôn mang trong mình bản sắc văn hóa riêng có, giàu truyền thống hiếu học, cần cù lao động và khát vọng vươn lên. Đây chính là nền tảng quan trọng để người Thanh Hóa đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: Thanh Hóa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc, tiềm năng lớn, nhưng để chuyển hóa thành động lực phát triển thực chất thì yếu tố con người, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, giữ vai trò quyết định. “Đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà phải bằng hành động cụ thể".

Từ thực tiễn phát triển của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm năng lợi thế để Thanh Hóa có những bước phát triển mới. Tiếp tục củng cố, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết, giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa xứ Thanh. Cùng với đó gắn kết cộng đồng và tạo động lực phát triển bền vững. Mỗi người Thanh Hóa tùy theo điều kiện và vị trí công tác, cần đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương bằng những việc cụ thể, hiệu quả. Thanh Hóa phát triển phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, đồng thời tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, quy tụ trí tuệ, nguồn lực của người Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng với truyền thống lịch sử hào hùng, tinh thần yêu nước và ý chí vươn lên, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, chung sức đồng lòng vì sự phát triển của quê hương và đất nước.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hoạt động Hội và an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác hoạt động Hội và an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức mừng thọ và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, sinh viên có thành tích xuất sắc.

Minh Hiếu