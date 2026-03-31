3 binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thiệt mạng tại Lebanon

3 binh sĩ gìn giữ hòa bìnhcủa Liên Hợp Quốc (LHQ) mang quốc tịch Indonesia đã thiệt mạng trong hai vụ việc riêng rẽ tại miền Nam Lebanon, trong bối cảnh các đợt không kích dữ dội của Israel tiếp tục dội xuống khu vực này, khiến con số thương vong gia tăng nghiêm trọng.

Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon (UNIFIL) cho biết 2 binh sĩ đã thiệt mạng hôm 30/3 sau khi một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân phá hủy phương tiện của họ gần thị trấn Bani Hayyan. Hai người khác bị thương trong vụ việc. Trước đó, một binh sĩ Indonesia khác cũng đã thiệt mạng khi một đầu đạn phát nổ gần vị trí đóng quân của lực lượng này tại làng Adchit al-Qusayr.

Đây là những trường hợp tử vong đầu tiên trong lực lượng gìn giữ hòa bình kể từ khi các cuộc xung đột mới giữa Israel và phong trào vũ trang Hezbollah bùng phát từ ngày 2/3. Người phát ngôn UNIFIL Kandice Ardiel cho biết hai vụ việc đang được điều tra riêng rẽ.

Phản ứng trước vụ việc, Indonesia lên án mạnh mẽ, khẳng định mọi hành vi gây tổn hại đến lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận, đồng thời tiếp tục chỉ trích các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon. Phía quân đội Israel cho biết đang xem xét các báo cáo để xác định liệu các vụ việc có liên quan đến hoạt động của Hezbollah hay chiến dịch quân sự của nước này.

Trong khi đó, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Tình hình tại Lebanon đang xấu đi nhanh chóng khi các cuộc không kích của Israel liên tiếp nhắm vào miền Nam và cả vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Theo giới chức Lebanon, hơn 1.240 người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 120 trẻ em, gần 80 phụ nữ và hàng chục nhân viên y tế. Riêng cuối tuần qua, ít nhất 10 nhân viên cứu hộ và 3 nhà báo đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Xung đột lan rộng sau khi Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, phóng rocket vào Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Iran trước đó của Israel và Mỹ. Israel sau đó đã mở rộng chiến dịch không kích và tấn công trên bộ vào các khu vực biên giới Lebanon.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Israel cho biết đang hướng tới thiết lập một “vùng đệm” sâu tới sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng hơn nữa tại Trung Đông.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/ Al Jazeera