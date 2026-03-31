G7 sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng

Các bộ trưởng kinh tế và tài chính của Nhóm Bảy cường quốc (G7) tuyên bố sẵn sàng áp dụng “mọi biện pháp cần thiết” để ổn định thị trường năng lượng, hạn chế tác động lan tỏa tới nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel nhắm vào Iran đang gây gián đoạn nguồn cung.

Các Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp G7, tại Bộ Tài chính Pháp ở Paris ngày 30/3/2026. Ảnh: AFP.

Trong thông cáo sau hội nghị trực tuyến do Pháp, nước giữ chức Chủ tịch G7 năm nay, tổ chức, nhóm nhấn mạnh: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm bảo đảm ổn định và an ninh của thị trường năng lượng.”

Các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương G7, gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Ý nhóm họp khi Iran trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào các nhà sản xuất dầu ở Vùng Vịnh và thực hiện phong tỏa thực tế tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, khiến giá dầu Brent vượt 116 USD/thùng vào sáng cùng ngày.

G7 kêu gọi các quốc gia “tránh áp đặt các hạn chế xuất khẩu không hợp lý” đối với dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan, đồng thời ghi nhận các phương án do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất để quản lý nhu cầu tùy theo điều kiện từng quốc gia. Trước đó trong tháng, 32 thành viên của IEA đã đồng ý giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ứng phó với mức giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh.

Giá dầu và khí đốt tại London, Anh tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông, ngày 5/3/2026. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhận định: “Nguy cơ giá dầu tăng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng đến thị trường và tăng trưởng kinh tế đã gia tăng. Chúng tôi nhất trí rằng không thể để tình trạng này kéo dài.” Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cũng kêu gọi “một giải pháp nhanh chóng ở Trung Đông”, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù đây không phải là chiến tranh của G7, nhưng tác động kinh tế là toàn cầu và cần phối hợp với các đối tác để tăng cường khả năng chống chịu.

Thông cáo nhấn mạnh các ngân hàng trung ương G7 cam kết duy trì ổn định giá cả, với chính sách tiền tệ được điều chỉnh dựa trên số liệu thực tế, trong bối cảnh giá năng lượng cao hơn dự kiến có thể thúc đẩy lạm phát tăng.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.