Thanh Hoá: 166 trạm y tế sẵn sàng chuyển đổi vận hành theo mô hình mới

Từ ngày 1/4/2026, các trạm y tế xã, phường tại Thanh Hóa sẽ chuyển đổi hoạt động theo mô hình mới, trực thuộc UBND cấp xã, phường quản lý thay vì Trung tâm y tế. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động, bám sát nhu cầu y tế cơ sở và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đến thời điểm này, Trung tâm Y tế Triệu Sơn đã cơ bản hoàn tất các nhiệm vụ: rà soát, kiểm kê tài sản, tài chính của đơn vị, sẵn sàng bàn giao cho UBND cấp xã tiếp nhận, để kết thúc hoạt động, giải thể trung tâm vào cuối tháng 3/2026. Vật tư y tế tiêu hao tại đơn vị được phân bổ về 8 trạm y tế thuộc Trung tâm quản lý. Các phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất. Theo đó, 47 cán bộ, viên chức của Trung tâm Y tế Triệu Sơn sẽ được sắp xếp về làm việc tại 32 điểm trạm thuộc 8 Trạm y tế do Trung tâm đang quản lý. Đối với nhân lực đang làm việc tại các trạm y tế vẫn giữ nguyên, chỉ điều chỉnh, sắp xếp lại vị trí việc làm.

Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Duy Khang, Giám đốc Trung tâm Y tế Triệu Sơn cho biết: “Thời gian đầu triển khai chủ trương, tâm tư của đội ngũ cán bộ, viên chức cũng có những băn khoăn, ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tư tưởng đã cơ bản ổn định. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức về các trạm y tế phù hợp với chuyên môn, năng lực và nhận được sự đồng thuận cao. Đến nay, Trung tâm Y tế Triệu Sơn đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, kiểm kê toàn bộ tài sản, tài chính của đơn vị. Chúng tôi đã xây dựng phương án bàn giao cụ thể, đảm bảo đúng quy định, minh bạch, không để xảy ra thất thoát. Hiện trung tâm đã sẵn sàng để bàn giao cho UBND các xã tiếp nhận, quản lý, làm cơ sở để hoàn tất các thủ tục, tiến tới kết thúc hoạt động của trung tâm theo đúng lộ trình trong thời gian tới”.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng đề án giải thể và kết thúc hoạt động 26 Trung tâm y tế, sắp xếp, thành lập 166 trạm y tế xã, phường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa thành lập 166 Trạm Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường tương ứng, trên cơ sở sắp xếp 26 Trung tâm Y tế (trong đó có 547 Trạm Y tế) hiện nay thành 166 Trạm Y tế; bảo đảm mỗi xã, phường có 1 Trạm Y tế và các điểm trạm.

Từ ngày 1/4/2026, kết thúc hoạt động, giải thể 26 Trung tâm Y tế, chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu hiện có của 26 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND các xã, phường. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý, chỉ đạo công tác y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn. Trong quá trình sắp xếp, chuyển giao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; bảo đảm duy trì liên tục việc cung cấp dịch vụ y tế cho Nhân dân.

Việc điều chuyển nhân lực từ Trung tâm Y tế về các Trạm Y tế xã, phường phải căn cứ trình độ chuyên môn, vị trí việc làm, năng lực và kinh nghiệm công tác của viên chức, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn; đồng thời bảo đảm đủ số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định để các Trạm Y tế xã, phường hoạt động hiệu quả.

Nhằm đảm bảo sau chuyển giao, các trạm y tế hoạt động hiệu quả, thuận lợi, tại mỗi địa bàn huyện trước đây sẽ có 1 trạm y tế tiếp nhận trụ sở, tài sản, trang thiết bị và nhân lực thiết yếu của Trung tâm Y tế sau khi giải thể để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, bao gồm: làm đầu mối tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc-xin; tổng hợp kết quả thống kê, báo cáo; tiếp nhận, duy trì hoạt động điều trị Methadone; tiếp nhận, vận hành các phòng xét nghiệm khẳng định HIV; thực hiện nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy, bảo đảm các hoạt động chuyên môn được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.

Việc đưa trạm y tế về trực thuộc UBND xã, phường được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động trong điều hành, gắn trách nhiệm chăm sóc sức khỏe với chính quyền cơ sở. Khi đó, các hoạt động y tế dự phòng, quản lý sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh... sẽ được triển khai sát thực tiễn hơn, phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Dược sĩ Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá cho biết: “Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng đầy đủ các phương án về phân bổ nhân lực, tài chính, tài sản, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế, bảo đảm không xảy ra gián đoạn trong hoạt động chuyên môn. Khi được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và ban hành chính thức, các Trạm Y tế mới có thể đi vào hoạt động ngay; bảo đảm đủ nhân lực, thuốc và vật tư để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, trước mắt khi Trạm Y tế hoạt động theo mô hình mới, Sở Y tế tiếp tục thực hiện vai trò chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn. Cụ thể là giao các bệnh viện đa khoa trực thuộc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trạm Y tế trong giai đoạn chuyển tiếp”.

Chỉ còn ít ngày nữa, mô hình mới sẽ chính thức đi vào hoạt động. Sự chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị đang tạo nền tảng để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thuỳ Dung