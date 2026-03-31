Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Caracas

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã chính thức mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Caracas, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quan hệ với Venezuela sau nhiều năm căng thẳng và gián đoạn ngoại giao. Động thái này diễn ra chưa đầy ba tháng sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolás Maduro trong một chiến dịch quân sự tại Caracas.

Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc khôi phục hoạt động của Đại sứ quán đánh dấu một chương mới trong sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Venezuela, đồng thời được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch ba giai đoạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang phối hợp Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez– người từng là đồng minh thân cận của ông Maduro. Hai bên đã đạt được một số thỏa thuận ban đầu, bao gồm việc Mỹ tham gia vào hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela, đồng thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm khuyến khích đầu tư từ doanh nghiệp Mỹ.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước từng bị cắt đứt vào năm 2019, khi Washington không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Maduro sau cuộc bầu cử. Kể từ đó, các hoạt động ngoại giao của Mỹ liên quan đến Venezuela được thực hiện từ quốc gia láng giềng Colombia.

Sau khi ông Maduro bị bắt giữ hồi đầu tháng 1/2026 và bị đưa sang Mỹ để xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, tình hình chính trị tại Venezuela đã có nhiều thay đổi, tạo điều kiện cho tiến trình nối lại quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang triển khai kế hoạch ba giai đoạn đối với Venezuela, trong đó ưu tiên trước mắt là ổn định tình hình, tiếp đến là phục hồi kinh tế với sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ, và cuối cùng là thúc đẩy tiến trình chuyển đổi chính trị.

Hiện tại, phái bộ ngoại giao Mỹ do bà Laura Dogu dẫn đầu đang tiến hành khôi phục cơ sở vật chất của đại sứ quán, chuẩn bị cho việc đưa thêm nhân sự trở lại và từng bước nối lại các dịch vụ lãnh sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là một cột mốc quan trọng, giúp Washington tăng cường tiếp xúc trực tiếp với chính phủ lâm thời, xã hội dân sự và khu vực tư nhân tại Venezuela.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/The Guardian