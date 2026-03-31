Tàu chở dầu Kuwait bốc cháy tại cảng Dubai

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) dẫn nguồn từ cơ quan thông tấn nhà nước Kuwait, một tàu chở dầu thô treo cờ Kuwait đã bị tấn công tại khu neo đậu cảng Dubai vào ngày 30/3, gây cháy lớn và hư hại thân tàu. Toàn bộ 24 thủy thủ đoàn đều an toàn, và chưa có thương vong nào được báo cáo. KPC cảnh báo nguy cơ tràn dầu ra vùng biển xung quanh.

Một du thuyền đi qua cột khói bốc lên từ cảng Jebel Ali vào ngày 1/3/2026. Ảnh: AFP.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại bằng tên lửa và drone nổ trên không và trên biển tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2.

Thông tin về vụ tấn công đã khiến giá dầu Brent tăng hơn 2%, lên 115,17 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch châu Á. Đây là mức tăng 59% trong tháng 3, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm, chủ yếu do căng thẳng ở Trung Đông. Giá dầu có giảm nhẹ sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng chấm dứt xung đột, ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn đóng cửa.

Được biết con tàu bị tán công chở khoảng 2 triệu thùng dầu từ Kuwait và Saudi Arabia, với điểm đến dự kiến là Thanh Đảo, Trung Quốc. Các đội cứu hỏa hàng hải Dubai đã triển khai khống chế ngọn lửa và đánh giá mức độ thiệt hại của tàu. Theo dữ liệu của Cơ quan cung cấp dữ liệu và phân tích hàng hải chuyên nghiệp, KPC là công ty mẹ của chủ tàu đăng ký và nhà điều hành thương mại của Al Salmi.

Cùng ngày, một tàu container do Hy Lạp sở hữu ngoài khơi bờ biển Ras Tanura (Saudi Arabia) báo cáo hai vật thể rơi xuống nước gần tàu. Theo nhóm quản lý rủi ro hàng hải Anh Vanguard, vụ việc xảy ra trong vòng một giờ và thủy thủ đoàn an toàn.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tuyên bố đã tấn công tàu Express Rome vào ngày 11/3.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu Al Salmi hay các vụ vật thể rơi gần tàu container. Các quan chức Iran chưa thể liên lạc để bình luận về vụ việc.

Thanh Hằng

Nguồn: CAN.