Đầu tư vào Thanh Hóa không chỉ là đầu tư vào một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là đầu tư vào một không gian phát triển mới<sup>(*)</sup>

"Đầu tư vào Thanh Hóa không chỉ là đầu tư vào một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là đầu tư vào một không gian phát triển mới"(*)

Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Với những thời cơ, vận hội và tiềm năng sẵn có, tỉnh Thanh Hóa cần thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, lấy hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững làm tiêu chí trung tâm”. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu lược ghi bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Đông)

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, nhanh, phức tạp, khó lường; luôn có những khó khăn thách thức xuất hiện, mở ra cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Đối với tình hình trong nước, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; là năm có ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Muốn có được sự tăng trưởng 2 con số cần sự vào cuộc của tất cả các ngành, địa phương, để mỗi địa phương, mỗi ngành đều phải đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục quán triệt tăng trưởng cao phải đi đôi với chất lượng, ổn định, hiệu quả và công bằng; được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhất quán trong toàn hệ thống chính trị, trong đó đảm bảo được 4 yêu cầu: (1) Tăng trưởng phải thực chất, bền vững; không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng, hiệu quả và lợi ích lâu dài; (2) Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn để tạo nền tảng an toàn cho phát triển; (3) Phải sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên dự án trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí, phát huy mạnh mẽ hợp tác công - tư; (4) Tăng trưởng phải vì Nhân dân, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong tình hình khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đòi hỏi tỉnh Thanh Hóa phải có quyết tâm, nỗ lực, cách làm mới để đạt được các mục tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đề ra, trong đó có công tác xúc tiến đầu tư trong bối cảnh tình hình mới.

Thanh Hóa là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có thể ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Tỉnh có lợi thế rất riêng với "bốn sơn” giàu tiềm năng, gồm: Sầm Sơn, Nghi Sơn, Lam Sơn và Bỉm Sơn. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa còn có lợi thế nổi bật cả về nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng, để trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là nền tảng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng trên 2 con số giai đoạn 2026-2030, như yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX đề ra.

Với những thời cơ, vận hội và tiềm năng sẵn có, tỉnh Thanh Hóa cần thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, lấy hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững làm tiêu chí trung tâm. Ưu tiên các dự án lớn, có sức lan tỏa, phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển, logistics; du lịch và kinh tế biển; công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không; công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương...

Cùng với đó, tiếp tục duy trì các lĩnh vực truyền thống mà địa phương, nhất là tại các xã miền núi, vùng cao có thế mạnh. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, phát triển chuỗi giá trị bền vững kết hợp với chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại...

Để thực hiện được các định hướng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tập thể lãnh đạo, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đây là yếu tố cốt lõi và quyết định thắng lợi các nhiệm vụ của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Hai là, phát huy, khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào của địa phương; trong đó chú trọng tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh.

Ba là, đột phá mạnh hơn nữa về chính sách trong thu hút đầu tư, nhất là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Các thủ tục phải rõ ràng, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”; từ “giải quyết công việc hành chính” sang “đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và nhà đầu tư”, đảm bảo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Bốn là, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông suốt, kết nối trong tỉnh, kết nối vùng, kết nối quốc gia và quốc tế; tạo ra không gian phát triển mới, dư địa phát triển mới, giá trị gia tăng mới. Hạ tầng phải đi trước, mở đường cho phát triển. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng logistics, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, phát triển đồng bộ hệ thống y tế chất lượng cao phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhà đầu tư, người lao động và Nhân dân.

Năm là, tranh thủ cơ hội từ lợi thế của địa phương để trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng trong khu vực. Đặc biệt, phải khai thác hiệu quả hơn nữa vai trò của Khu Kinh tế Nghi Sơn như một cực tăng trưởng, một trung tâm công nghiệp - năng lượng - logistics của khu vực.

Sáu là, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Tinh thần là “khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết”. Nếu vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Trung ương, Chính phủ để kịp thời tháo gỡ, tất cả vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Bảy là, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, thế mạnh của địa phương trở thành những kênh xúc tiến đầu tư quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. (Ảnh: Hoàng Đông)

Đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa cần tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng các cam kết đầu tư; bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án; ứng dụng công nghệ hiện đại; quan tâm bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống người lao động; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Đầu tư vào Thanh Hóa không chỉ là đầu tư vào một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là đầu tư vào một không gian phát triển mới, một trung tâm tăng trưởng mới, một địa bàn chiến lược của đất nước. Do đó, Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm: Thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam; thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương; khó khăn của doanh nghiệp cũng là việc của Chính phủ, của các bộ, ngành và chính quyền địa phương phải cùng vào cuộc tháo gỡ.

Trên tinh thần cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững, cùng làm, cùng thắng, cùng thụ hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc, tự hào, Chính phủ cam kết luôn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa để khơi thông dòng chảy nguồn lực, bứt phá trong thu hút đầu tư, kiến tạo thêm nhiều động lực phát triển mới.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, với truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn, để sớm trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

(*) Tiêu đề do Toàn soạn đặt.

Nhóm Phóng viên (lược ghi)