Tây Ban Nha đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ

Chính phủ Tây Ban Nha đã đóng cửa không phận đối với các máy bay quân sự Mỹ tham gia hoạt động liên quan đến xung đột tại Iran, thể hiện lập trường phản đối rõ ràng của Madrid đối với chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành.

Một máy bay tiếp dầu của Mỹ tại căn cứ Morón de la Frontera, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles xác nhận quyết định này, nhấn mạnh Tây Ban Nha không cho phép sử dụng cả căn cứ quân sự lẫn không phận cho các hoạt động liên quan đến xung đột, đồng thời gọi chiến dịch là “trái pháp luật và không chính đáng”. Động thái trên buộc các máy bay Mỹ và châu Âu phải thay đổi lộ trình tới Trung Đông, trừ trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, Tây Ban Nha cũng từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại Rota và Morón de la Frontera phục vụ chiến dịch. Thủ tướng Pedro Sánchez kêu gọi các bên chấm dứt xung đột, nhấn mạnh không thể đáp trả một hành động trái luật bằng một hành động tương tự.

Quyết định này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Madrid – Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo có thể xem xét lại quan hệ thương mại với Tây Ban Nha. Bộ trưởng Kinh tế Carlos Cuerpo khẳng định việc hạn chế không phận là một phần trong chính sách nhất quán: không tham gia hoặc hỗ trợ một chiến dịch quân sự đơn phương và trái luật quốc tế.

Theo giới chức Tây Ban Nha, các chuyến bay quân sự Mỹ vẫn có thể sử dụng căn cứ trong khuôn khổ thỏa thuận song phương hiện hành, chủ yếu phục vụ hậu cần cho lực lượng Mỹ tại châu Âu. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, một số máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã được điều chuyển sang Pháp và Đức. Các chuyến bay được Madrid xác nhận chỉ phục vụ vận tải, không liên quan trực tiếp tới các cuộc tấn công.

Trong khi đó, tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer bác bỏ khả năng triển khai quân đội tới Iran. Anh sẽ giữ khoảng cách để không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Ông Starmer khẳng định: “Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta và chúng ta sẽ không để bị cuốn vào vòng xoáy đó”.

Ông Starmer cho biết Anh đang thực hiện các biện pháp phòng thủ nhằm bảo vệ tính mạng của công dân Anh, lợi ích của nước Anh và các đồng minh trong khu vực. Theo ông Starmer, Anh sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ việc mở cửa lại eo biển Hormuz, song vẫn nhấn mạnh sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chiến này.

Thanh Hằng

Nguồn: The Guardian.