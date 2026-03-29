Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu và làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Ngay sau khi dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, trưa 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra địa điểm mặt bằng dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu tại phường Hải Bình và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhằm kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả của nhà máy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra địa điểm mặt bằng dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu tại phường Hải Bình.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra địa điểm mặt bằng dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu tại phường Hải Bình.

Kiểm tra địa điểm dự kiến xây dựng kho dự trữ dầu quy mô 1 triệu tấn, trên diện tích 60ha tại phường Hải Bình, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Thanh Hóa khẩn trương làm việc với các hộ dân có đất dự kiến thu hồi; tổ chức giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam triển khai dự án trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời nghiên cứu xây dựng tại khu vực Nghi Sơn kho chứa khí đốt, nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động, bảo đảm hiệu quả bền vững trong quản lý và phát triển hạ tầng xăng dầu, sớm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn báo cáo tình hình hoạt động với Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổng Giám đốc Nhà máy Kzuaka Yamato đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về hoạt động sản xuất của nhà máy trước biến động của tình hình thế giới ảnh hưởng tới an ninh năng lượng. Theo đó, nhà máy đã thực hiện đa dạng hóa nguồn cung đầu vào, đảm bảo đủ nguồn dầu thô cho hoạt động. Đồng thời, tạm ngừng sản xuất các sản phẩm hóa dầu mà tập trung cho sản xuất xăng dầu, để đảm bảo ổn định nguồn cung 40% lượng xăng dầu cho toàn thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện các nhà đầu tư của Việt Nam, Nhật Bản, Kuwait báo cáo về nguồn cung dầu thô và tình hình tài chính, phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong việc chủ động tìm kiếm nguồn cung, duy trì hoạt động.

Chia sẻ trong những ngày qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp, làm việc, điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo nhiều nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, trong đó có việc cung cấp dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong bối cảnh hiện nay, nhà máy phải đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, không phụ thuộc vào nguồn cố định. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn là vấn đề chủ quyền, an ninh và nhân đạo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà đầu tư, ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nguồn cung, tài chính, sản phẩm để nhà máy hoạt động hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ”.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Đây hiện là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam, với công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 10 triệu tấn/năm). Trong điều kiện bình thường, nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu uy tín trong khu vực.

Minh Hiếu