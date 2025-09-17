Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận chiến lược với Belarus

Hãng tin TASS đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thị sát thao trường Mulino, vùng Nizhny Novgorod - nơi diễn ra cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025 cùng Belarus.

Tổng thống Nga thị sát cuộc tập trận chiến lược với Belarus. (Nguồn: Sputnik)

Phát biểu trong quân phục dã chiến, ông Putin tuyên bố: “Ngày hôm nay chúng ta đang tiến hành giai đoạn cuối của cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025. Có 100.000 binh sỹ đang tham gia sự kiện này.”

Theo Điện Kremlin, các hoạt động trải dài trên 41 thao trường tại Nga và Belarus. Khoảng 10.000 khí tài và vũ khí được huy động, trong đó có 333 máy bay, cùng hơn 247 tàu, thuyền.

Ngoài lực lượng Nga và Belarus, cuộc tập trận còn có sự tham gia của nhiều quốc gia đồng minh thân cận là Bangladesh, Belarus, Ấn Độ và Iran.

Binh sỹ từ Burkina Faso, Congo và Mali - những đối tác châu Phi có quan hệ ngày càng gần gũi với Moskva - cũng hiện diện trong các nội dung huấn luyện.

Ông Putin khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận Zapad-2025 là nhằm “thực hành toàn bộ các yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ không điều kiện chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ Nhà nước Liên minh (Nga-Belarus).”

Trong chuyến thăm thao trường, Tổng thống Nga cũng trực tiếp thị sát các khí tài, binh sỹ và thiết bị chuyên dụng tham gia tập trận.

Cuộc tập trận chung Zapad-2025 tại Nga và Belarus đánh dấu lần huy động lực lượng lớn chưa từng có kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát./.

Theo TTXVN