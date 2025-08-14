Tổng thống Nga hoan nghênh nỗ lực của Mỹ về chấm dứt xung đột tại Ukraine

Ngày 14/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có những nỗ lực mạnh mẽ để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời không loại trừ khả năng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao ở Điện Kremlin để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp diễn ra tại Alaska, ông Putin nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực hết sức và chân thành để chấm dứt các hành động thù địch, chấm dứt khủng hoảng và đem lại thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Putin, các nỗ lực đó cũng sẽ tạo lập điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Kremlin cũng nói rõ Nga và Mỹ đang thảo luận về khả năng đạt được bước tiến mới trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược, đặc biệt là Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), vốn là thỏa thuận hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa hai nước và có thời hạn đến ngày 5/2/2026.

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại bang Alaska của Mỹ vào ngày 15/8.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết người đồng cấp Mỹ đã bày tỏ mong muốn với các nhà lãnh đạo châu Âu về việc cùng tham gia nỗ lực bảo đảm an ninh cho Kiev, coi đây là bước quan trọng nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine./.

Theo TTXVN