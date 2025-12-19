Bangkok hoan nghênh các nỗ lực trung gian hòa giải xung đột Thái Lan – Campuchia

Thái Lan khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các sáng kiến trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới với Campuchia, song nhấn mạnh đối thoại trực tiếp giữa hai nước vẫn là con đường then chốt để giải quyết tận gốc xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan ông Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Nation Thailand.

Phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 18–20/12, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết Bangkok hoan nghênh sự hỗ trợ của các quốc gia đối tác trong việc thúc đẩy hòa bình, với điều kiện các nỗ lực trung gian phải bảo đảm tính trung lập, khách quan và không thiên vị.

Trong các cuộc hội đàm ngày 18/12 với Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Sihasak đã chia sẻ chi tiết lập trường của Thái Lan về tình hình biên giới Thái Lan- Campuchia, tái khẳng định cam kết của Bangkok đối với giải pháp hòa bình, ngoại giao và kiềm chế, trong bối cảnh giao tranh hai bên kéo dài và gây quan ngại cho khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh, dù không khước từ vai trò hỗ trợ của các bên thứ ba, đàm phán song phương vẫn là nền tảng cốt lõi để tháo gỡ bất đồng, xây dựng lòng tin và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị - Ảnh: VCG

Trong một diễn biến liên quan, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đã bày tỏ sẵn sàng xuống thang căng thẳng và ngừng bắn trong bối cảnh các cuộc đụng độ ở biên giới đã diễn ra suốt gần 2 tuần qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố, Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

Cùng ngày, thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến diễn ra vào ngày 22/12, nhằm tìm kiếm các biện pháp giảm căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột tại khu vực biên giới.

Giới quan sát cho rằng, việc Bangkok công khai ủng hộ vai trò trung gian hòa giải, đồng thời đặt trọng tâm vào đối thoại trực tiếp và khuôn khổ ASEAN, cho thấy ngoại giao đang được xem là lựa chọn ưu tiên để kiểm soát khủng hoảng.

Thu Uyên

Nguồn: Nation Thailand, Bangkok Post