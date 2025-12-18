Ngày mai (19/12), thông xe kỹ thuật dự án cầu dây văng đầu tiên ở Thanh Hóa

Dự kiến ngày mai (19/12), dự án cầu dây văng vượt đường sắt đầu tiên ở tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thông xe kỹ thuật.

Dự án cầu dây văng vượt đường sắt Bắc - Nam thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây (địa bàn thành phố Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) được khởi công từ tháng 5/2024, do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 647 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 513,31 tỉ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác.

Công trình có tổng chiều dài gần 800 m, gồm phần cầu chính dài 276 m và đường dẫn hơn 500 m. Cầu được thiết kế kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu dây văng, mặt cầu rộng 25 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây phường Hạc Thành, góp phần giảm ùn tắc tại nút giao đường Trịnh Kiểm - Đại lộ Đông - Tây - đường Nguyễn Trãi, cải thiện kết nối hạ tầng và điều kiện đi lại cho người dân.

Đây cũng là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nguồn: Ban Quản lý Dự án Đông Sơn