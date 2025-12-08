Tạo động lực bứt phá cho năm khởi đầu

Hơn 20 ngày nữa cả tỉnh sẽ bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Để tạo cơ sở pháp lý, mở đường thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2026, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ khai mạc sáng nay (8/12), kéo dài 1,5 ngày.

Dù thời gian kỳ họp được rút ngắn so với các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh 1 ngày, nhưng như khẳng định của Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam là: Thời gian rút ngắn, nhưng vẫn bảo đảm các nội dung theo quy định.

Bên cạnh các công việc thường niên như thảo luận và thông qua các báo cáo năm 2025, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 25 tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước năm 2026... Đây là những vấn đề rất lớn, khi thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý để việc triển khai thực hiện thuận lợi, hiệu quả.

Dự báo năm 2026 thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là hậu quả nặng nề của thiên tai trong năm 2025 chưa thể khắc phục ngay được, sẽ tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Trong khi đó, nhiệm vụ của năm 2026 trong tổng thể mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ là rất lớn. Chưa kể năm 2026 còn đóng vai trò khởi động cho giai đoạn mới. Khởi đầu thông suốt, hiệu quả mới tạo động lực bứt phá, vươn lên cho những năm sau. Nhất là với đầu tư công - lĩnh vực luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025 chúng ta đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, và dù tỉnh nằm trong tốp đầu về giải ngân đầu tư công của cả nước, tuy nhiên vẫn còn những “điểm nghẽn” chưa thể giải quyết. Năm 2026 thực hiện đầu tư công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ phải tiếp tục được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao hơn.

Cùng với đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn nhiều hạn chế; tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trong thực thi nhiệm vụ, cũng phải được tháo gỡ sớm, để bộ máy vận hành trơn tru phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi tư tưởng cán bộ có thông suốt, chất lượng công việc được nâng lên thì mới đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao, càng nhiều.

Tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tháng 12/2025 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, nhiều ý kiến đã bày tỏ trăn trở về những “điểm nghẽn” này. Chỉ đạo tại các hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, năm 2026 phải là năm hành động mạnh mẽ, siết chặt kỷ cương, khắc phục bằng được các “điểm nghẽn” kéo dài, tạo chuyển biến thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Người lãnh đạo cao nhất của tỉnh yêu cầu tập trung xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, cơ chế, chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Mệnh lệnh ấy đặt ra cho kỳ họp HĐND tỉnh lần này phải thảo luận đúng mức, đề ra các biện pháp phù hợp, ban hành nghị quyết về nhiệm vụ năm 2026 sát thực tế, đảm bảo tính khả thi... Dù thời gian rút ngắn, nhưng hy vọng với trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp sẽ hoàn thành tốt yêu cầu.

Lam Vũ