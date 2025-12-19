Sắc lệnh “Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ”, đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ban hành một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028, đồng thời tái định hình toàn diện chiến lược không gian của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với các đối thủ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2028. Ảnh: AP.

Đây là sắc lệnh lớn đầu tiên về lĩnh vực không gian trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, nhấn mạnh tham vọng củng cố ưu thế công nghệ, quân sự và chiến lược của Mỹ ngoài Trái Đất. Văn kiện được ban hành chỉ vài giờ sau khi tỷ phú Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức Giám đốc thứ 15 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), đánh dấu một giai đoạn chuyển giao quan trọng trong bộ máy hoạch định chính sách không gian quốc gia.

Sắc lệnh mang tiêu đề “Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ” kêu gọi Lầu Năm Góc, cộng đồng tình báo và các cơ quan liên bang xây dựng một chiến lược an ninh không gian thống nhất, tăng cường vai trò của khu vực tư nhân và thúc đẩy các công nghệ phòng thủ tên lửa, trong đó có chương trình “Vòm Vàng” đầy tham vọng của Nhà Trắng.

Chạy đua lên mặt trăng là một mục tiêu quan trọng của Mỹ. Ảnh: Space News.

Nếu thành công, chuyến đổ bộ Mặt Trăng có người lái vào năm 2028 sẽ mở đầu cho chuỗi nhiệm vụ thuộc chương trình Artemis, nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng. Theo sắc lệnh, Mỹ đặt mục tiêu xây dựng các thành phần ban đầu của một tiền đồn Mặt Trăng thường trực vào năm 2030, trong đó có các cơ sở sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết, ông ủng hộ việc theo đuổi song song các mục tiêu Mặt Trăng và Sao Hỏa, song thừa nhận việc quay lại Mặt Trăng trước là bước đi chiến lược cần thiết để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ.

Dẫu vậy, mục tiêu hạ cánh vào năm 2028 vẫn phụ thuộc lớn vào tiến độ hoàn thiện tàu đổ bộ Starship của SpaceX - dự án từng bị giới chức NASA chỉ trích là chậm hơn kỳ vọng, nhưng được coi là mắt xích then chốt trong tham vọng không gian mới của Washington.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Space