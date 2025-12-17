Phường Hạc Thành kiểm tra việc thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường

Sáng 17/12, Thường trực Đảng ủy phường Hạc Thành tổ chức đoàn kiểm tra việc thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường sau hơn 1 tháng ra quân.

Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành trực tiếp kiểm tra việc xử lý các vi phạm.

Để xây dựng phường Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp”, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức đợt cao điểm ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Sau hơn 1 tháng ra quân thực hiện, công tác này đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Lực lượng chức năng tháo dỡ mái che lấn chiếm không gian vỉa hè.

Quyết tâm đưa công tác trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường đi vào nền nếp, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành cùng các đồng chí lãnh đạo phường đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện trên toàn tuyến Đại lộ Lê Lợi, từ vòng xuyến Đại lộ Nam sông Mã đến ngã tư cầu Cao.

Lực lượng chức năng chặt bỏ cây xanh trồng trên vỉa hè sai quy định.

Tại buổi kiểm tra, phường Hạc Thành huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, an ninh cơ sở, nhân viên điện lực, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, chia thành 2 tổ thực hiện việc kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Thu giữ biển quảng cáo đặt sai quy định.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa các điểm lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, buôn bán; thu gom các chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; tháo dỡ bảng, biển quảng cáo đặt sai quy định, bán bình, mái che, mái hiên lấn chiếm vỉa hè; thu giữ các tang vật, công cụ vi phạm; tháo gỡ và bó gọn hệ thống dây điện gây mất thẩm mỹ và mất an toàn; cưa, cắt các cây dọc tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ; giải quyết các vị trí ứ đọng rác thải...

Lực lượng chức năng tháo gỡ dây điện gây mất thẩm mỹ và mất an toàn.

Đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường lần này được phường Hạc Thành xác định sẽ làm bài bản hơn, quyết liệt hơn để trật tự đô thị được duy trì bền vững.

Thu gom các chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè.

Theo kế hoạch, đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hạc Thành chia thành 2 đợt.

Đợt 1 từ ngày 14/11 - 30/12/2025 tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, ký cam kết đến hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... Sau đó, ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm và chốt trực duy trì, không để tái diễn vi phạm.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 1/1/2026 - 15/4/2026, các lực lượng tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm và duy trì lực lượng cắm chốt tại các tuyến, khu vực có nguy cơ tái diễn vi phạm.

Tố Phương