Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, làm việc tại xã Hoằng Tiến và Hoằng Lộc

Sáng 16/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất; làm việc với lãnh đạo chủ chốt hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Lộc về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại núi Linh Trường.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại xã Hoằng Tiến.

Làm việc với cán bộ chủ chốt hai xã Hoằng Tiến, Hoằng Lộc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025 và kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2025, mặc dù thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển.

Các đại biểu tham dự tại buổi làm việc

Sau gần 6 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay Hoằng Tiến và Hoằng Lộc đã cơ bản kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn đã đi vào ổn định, vận hành thông suốt, không gián đoạn, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và duy trì cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch – đẹp gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn đọng chưa được giải quyết kịp thời; ô nhiễm môi trường do sản xuất, chăn nuôi, du lịch biển chưa được xử lý triệt để. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép trên đất nông nghiệp, đất do UBND xã quản lý và vi phạm, tái vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang ATGT chưa được giải quyết dứt điểm...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh đã phân tích, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các địa phương và gợi mở một số giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền các đạt được trong gần 6 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên xã Hoằng Tiến, Hoằng Lộc giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, thay đổi nhận thức, tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của địa phương và phải có kết quả, sản phẩm cụ thể.

Toàn cảnh buổi làm việc tại xã Hoằng Lộc.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan, phát huy lợi thế về không gian phát triển, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo ra động lực mới cho phát triển. Cùng với đó, tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại xã Hoằng Tiến.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong bối cảnh ngân sách địa phương còn hạn chế, việc đầu tư các dự án phải được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng để phát huy cao nhất hiệu quả nguồn vốn và tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tập trung tích tụ đất đai, nhằm tạo điều kiện cho đầu tư phát triển.

Địa phương cần phải xác định được tầm nhìn, thay đổi chất lượng nguồn nhân lực, trong đó quan tâm định hướng nghề nghiệp, phát triển, đào tạo nhân lực tay nghề cao, đặc biệt là cho lực lượng thanh niên. Quan tâm đầu tư chất lượng giáo dục ở các cấp học, trong đó chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đấu mối trường lớp học. Chú trọng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trong đó tăng cường công tác quản lý và số hóa các di tích lịch sử; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại xã Hoằng Lộc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xã Hoằng Tiến cần đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số, các kênh thông tin có uy tín và các nền tảng mạng xã hội để thu hút khách du lịch đến với Hải Tiến. Cùng với đó, nâng cao chất lượng trong văn hóa giao tiếp, ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hải Tiến đẹp, an toàn, văn minh và thân thiện đối với du khách. Đặc biệt, giữ gìn cảnh quan, môi trường bãi biển, tạo ra sản phẩm cụ thể, đặc trưng nhằm thu hút du khách đến với biển Hải Tiến.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tại núi Linh Trường.

Quốc Hương