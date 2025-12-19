Tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại với người dân và báo chí

Hôm nay (19/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia chương trình thường niên “Tổng kết năm với Vladimir Putin”, trong đó ông tổng kết tình hình năm 2025 và trả lời trực tiếp các câu hỏi của người dân Nga và các nhà báo trên sóng truyền hình.

Chương trình thường niên “Tổng kết năm với Vladimir Putin” ngày 19/12/2025. Ảnh: DRM News.

Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu cuộc họp báo bằng việc nhắc lại quan điểm nhất quán của Nga về giải quyết cuộc xung đột với Ukraine. Ông khẳng định: Nga sẵn sàng thúc đẩy các giải pháp nhằm giải quyết tận gốc vấn đề, nhưng tiến trình ngoại giao đang bế tắc do Ukraine chưa chấp thuận các thỏa thuận hòa bình trước đó. Nhà lãnh đạo Nga cũng nêu bật lợi thế chiến lược hiện nay, cho biết Nga đã duy trì thế chủ động sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi khu vực Kursk mùa xuân vừa qua. Ông đánh giá tình hình lực lượng Ukraine gần như cạn kiệt nguồn dự bị, điều này được dự báo sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao trong tương lai.

Tại họp báo, Tổng thống Putin đề cập quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiến trình đàm phán với Washington, nhấn mạnh mục tiêu của Nga trong các cuộc thương thảo. Ông cho rằng nếu các nguyên tắc này được tôn trọng, tiến trình có thể mở đường cho việc kết thúc cuộc đối đầu hiện nay với phương Tây.

Về quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Putin cảnh báo rằng các quyết định liên quan tài sản bị đóng băng của Nga không chỉ phức tạp mà còn có thể làm xói mòn uy tín và niềm tin của EU. Ông lưu ý rằng việc cho Kyiv vay từ các nguồn này sẽ đặt gánh nặng tài chính lớn lên ngân sách các quốc gia châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: DRM News.

Trong lĩnh vực kinh tế trong nước, Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ thất nghiệp của Nga giảm xuống còn 2,2%, GDP tăng trưởng 1% trong năm nay và tổng cộng 9,7% trong ba năm qua, so với mức 3,1% của khu vực đồng euro. Nợ công chỉ chiếm 17,7% GDP, cho phép Nga thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ xã hội.

Về năng lực công nghệ, ông Putin nhấn mạnh Nga đang dẫn đầu về máy bay không người lái, với 83 tỷ ruble được dành cho phát triển UAV. Các dự án cải tiến tiếp tục được triển khai, bao gồm nghiên cứu máy bay không người lái hạng nặng. Các lữ đoàn chiến lược đã được ghi nhận thành tích cao, với danh hiệu Vệ binh được trao tặng.

Đối với hàng triệu người Nga, chương trình thường niên “Tổng kết năm với Vladimir Putin” là kênh phản hồi trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga, nơi các câu hỏi của người dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Hình thức này vừa tổng kết năm vừa tạo diễn đàn đối thoại, giúp người đứng đầu nước Nga nắm rõ tâm tư, kỳ vọng công chúng. Nhiều quyết định và chỉ thị quan trọng được ban hành ngay tại chương trình.

Thanh Giang

Nguồn: DRM News.