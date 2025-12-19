Hàn Quốc bắt buộc sử dụng nhận dạng khuôn mặt để đăng ký số điện thoại mới

Nhằm loại bỏ các thiết bị di động đăng ký bất hợp pháp được sử dụng cho mục đích lừa đảo trực tuyến, ngày 19/12, Bộ Khoa học-Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết nước này sẽ bắt buộc người dân phải nhận diện khuôn mặt khi đăng ký số điện thoại di động mới.

Một cửa hàng bán điện thoại thông minh tại quận Yongsan, Seoul. (Nguồn: Yonhap)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông báo này được đưa ra sau khi Hàn Quốc công bố một loạt các biện pháp toàn diện để chống lại các vụ lừa đảo qua điện thoại vào tháng Tám năm nay, bao gồm cả việc tăng cường hình phạt đối với các nhà mạng di động không thực hiện đủ các biện pháp phòng ngừa.

Theo kế hoạch này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ yêu cầu 3 nhà mạng di động lớn của nước này là SK Telecom, KT và LG Uplus, cùng với các nhà mạng ảo (MVNO), thực hiện thêm bước xác minh để ngăn chặn việc kích hoạt số điện thoại mới thông qua hành vi đánh cắp danh tính.

Bộ Khoa học-Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc cho biết bằng cách so sánh ảnh trên thẻ căn cước với khuôn mặt thật của người sở hữu sim trong thời gian thực, cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoàn toàn việc kích hoạt số điện thoại được đăng ký dưới tên giả bằng cách sử dụng giấy tờ tùy thân bị đánh cắp hoặc làm giả.

Bộ này cũng lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kích hoạt số điện thoại mới bằng thông tin thu được từ các cuộc tấn công mạng. Chính sách mới sẽ chính thức được triển khai vào tháng 3/2026, với một đợt thử nghiệm dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, tính đến tháng 11 năm nay, số vụ lừa đảo qua điện thoại được báo cáo tại nước này đã lên tới 21.588 vụ, với tổng thiệt hại 1.130 tỷ won (tương đương khoảng 760 triệu USD), lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ won, cao nhất từ trước đến nay./.

Theo TTXVN