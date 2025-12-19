Mỹ không kích tàu buôn ma túy, tăng cường triển khai binh sĩ và tàu chiến tại khu vực Caribe

Quân đội Mỹ đã tiếp tục không kích nhằm vào hai tàu bị cáo buộc tham gia buôn bán ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến 5 người thiệt mạng. Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết chiến dịch do Lực lượng Đặc nhiệm “Southern Spear” thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm vào các phương tiện do các tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố vận hành trên vùng biển quốc tế.

Mỹ không kích hai tàu nghi buôn ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương khiến 5 người thiệt mạng. Ảnh: Wion.

Theo SOUTHCOM, các tàu này hoạt động trên những tuyến đường buôn lậu ma túy đã được xác định từ trước. Tổng cộng 5 đối tượng bị gọi là “khủng bố ma túy” đã thiệt mạng, trong đó 3 người trên tàu thứ nhất và 2 người trên tàu thứ hai. Quân đội Mỹ khẳng định không có binh sĩ nào bị thương trong chiến dịch. Thông tin chi tiết về danh tính các tổ chức liên quan cũng như quốc tịch của những người thiệt mạng hiện chưa được công bố.

Đây là diễn biến mới nhất trong các nỗ lực của Washington nhằm trấn áp các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà Mỹ cho rằng có mối liên hệ với các tổ chức khủng bố, đồng thời tăng cường kiểm soát an ninh trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Tổng thóng Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 18/12. Ảnh: Wion.

Phát biểu trước báo giới ngày 18/12, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không loại trừ khả năng thông báo cho Quốc hội nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Washington là cắt đứt nguồn thu chủ chốt của Caracas. Mỹ khẳng định các biện pháp hiện nay nhằm chống khủng bố, buôn bán ma túy và nạn buôn người.

Cũng trong ngày 18/12, Mỹ tăng cường triển khai binh sĩ và tàu chiến tại khu vực Caribe. Ít nhất 4 máy bay quân sự Mỹ đã xuất hiện trên vùng biển trung lập tại khu vực Caribe, sát biên giới Venezuela. Theo các nguồn tin quân sự, số máy bay này là tiêm kích – cường kích F/A-18E Super Hornet, xuất phát từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ, thực hiện các chuyến bay tuần tra ngay bên ngoài không phận Venezuela.

Trước những diễn biến trên, các nước trong khu vực đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Tổng thống Brazil Lula da Silva bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng sát biên giới Brazil và cho biết sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đề xuất làm cầu nối đối thoại giữa Washington và Caracas nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và tránh một cuộc đối đầu quân sự tại Mỹ Latinh.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.