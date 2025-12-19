Indonesia dừng nhập khẩu gạo từ năm 2026 để phục vụ nhu cầu nội địa

Chính phủ Indonesia vừa đưa ra thông báo quan trọng về khả năng tự chủ lương thực quốc gia khi quyết định sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nhập khẩu gạo nào trong năm 2026.

Người tiêu dùng mua hàng trong siêu thị tại Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp điều phối liên bộ mới đây tại Jakarta, với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao thuộc Bộ Điều phối An ninh Lương thực, Bộ Thương mại và Cơ quan Thống kê Indonesia.

Tại đây, ông Tatang Yuliono, Phó Trợ lý điều phối Thương mại và Phân phối thuộc Bộ Điều phối An ninh Lương thực Indonesia, nhấn mạnh rằng toàn bộ nhu cầu trong nước, từ gạo tiêu dùng cho hộ gia đình đến gạo phục vụ sản xuất công nghiệp, đều sẽ được đáp ứng bằng nguồn cung nội địa.

Đáng chú ý, chính phủ Indonesia đã kiên quyết bác bỏ đề xuất nhập khẩu gần 381.000 tấn gạo phục vụ cho mục đích công nghiệp cho năm tới từ phía Bộ Công nghiệp, vì tin rằng sản lượng trong nước hoàn toàn đủ khả năng cung ứng cho các nhà máy sản xuất trong năm 2026.

Ông Tatang cũng nhấn mạnh Indonesia sẽ không cho phép nhập khẩu gạo để phục vụ nhu cầu tiêu dùng hộ gia đình.

Chính sách này được áp dụng nghiêm ngặt trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả các khu vực thương mại tự do như vùng Sabang tại tỉnh Aceh.

Để củng cố lộ trình này, các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp về cân đối hàng hóa để rà soát kỹ lưỡng các chính sách xuất nhập khẩu thực phẩm cho giai đoạn tới.

Cơ sở để Indonesia tự tin thực hiện chính sách nói không với gạo ngoại bắt nguồn từ những thành tựu rực rỡ trong năm 2025, khi quốc gia vạn đảo này chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu cả gạo và ngô, qua đó đạt được một mục tiêu quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Tính đến giữa năm 2025, dự trữ gạo nhà nước đã đạt mức kỷ lục khoảng 4 triệu tấn, con số cao nhất trong lịch sử nước này. Và điều đặc biệt là toàn bộ khối lượng này đều được sản xuất trong nước.

Nguồn dự trữ dồi dào này không chỉ giúp bình ổn thị trường mà còn đóng vai trò cứu trợ đắc lực cho người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt.

Sự bứt phá của ngành nông nghiệp Indonesia được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa các yếu tố thời tiết thuận lợi và hệ thống chính sách hỗ trợ nông dân toàn diện của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.

Theo số liệu thống kê, sản lượng gạo trong năm 2025 ước tính đạt 34,77 triệu tấn, tăng hơn 13% so với năm trước đó. Kết quả này có được nhờ việc chính phủ chủ động ổn định giá thu mua, giúp nghề trồng lúa trở nên có lãi và thu hút người dân gắn bó với đồng ruộng.

Bên cạnh đó, mặt hàng ngô cũng ghi nhận những con số ấn tượng khi sản lượng dự kiến đạt mục tiêu 4 triệu tấn vào cuối năm 2025, đảm bảo nguồn cung cho cả nhu cầu thực phẩm lẫn ngành chăn nuôi gia cầm nội địa.

Trong tầm nhìn dài hạn, Indonesia không chỉ dừng lại ở mặt hàng lúa gạo và ngô mà còn đặt ra những cái đích xa hơn trong chiến lược tự chủ lương thực.

Dưới sự dẫn dắt của chính quyền mới, nước này đang tích cực áp dụng công nghệ tiên tiến vào canh tác, thu hút nguồn nhân lực trẻ chuyên môn cao và mở rộng diện tích đất nông nghiệp tại đảo Kalimantan.

Sau khi giải quyết thành công bài toán về gạo, Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tiếp theo là xóa bỏ sự phụ thuộc vào đường trắng nhập khẩu vào năm 2026.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp nước này cũng đang tập trung các nguồn lực để tăng cường sản lượng nội địa đối với đậu tương và lúa mỳ, những mặt hàng vốn vẫn đang phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài./.

Theo TTXVN