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Tổng thống Mỹ tuyên bố dừng thương mại với Tây Ban Nha, Madrid bác bỏ

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, tiếp tục gia tăng sức ép đối với đồng minh NATO trong bối cảnh hai bên còn bất đồng về chi tiêu quốc phòng và một số vấn đề an ninh quốc tế.

Tổng thống Mỹ tuyên bố dừng thương mại với Tây Ban Nha, Madrid bác bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố đã chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, tiếp tục gia tăng sức ép đối với đồng minh NATO trong bối cảnh hai bên còn bất đồng về chi tiêu quốc phòng và một số vấn đề an ninh quốc tế.

Tổng thống Mỹ tuyên bố dừng thương mại với Tây Ban Nha, Madrid bác bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Ảnh: Reuters.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7, ông Trump chỉ trích Tây Ban Nha chưa đáp ứng mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo định hướng mới của liên minh. Ông cho rằng, Madrid được hưởng nhiều lợi ích từ quan hệ kinh tế với Mỹ nhưng chưa chia sẻ tương xứng gánh nặng quốc phòng, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ chấm dứt các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ không hài lòng với việc Tây Ban Nha không chấp thuận để quân đội Mỹ sử dụng không phận và một số căn cứ quân sự của nước này trong các hoạt động liên quan đến xung đột với Iran.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo về các biện pháp thương mại đối với Tây Ban Nha. Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025, ông từng tuyên bố sẽ gây sức ép thương mại nếu Madrid không tăng chi tiêu quốc phòng theo mục tiêu của liên minh. Tuy nhiên, đến nay chưa có biện pháp trừng phạt nào được triển khai.

Tổng thống Mỹ tuyên bố dừng thương mại với Tây Ban Nha, Madrid bác bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng thương mại với Tây Ban Nha. Ảnh: Qazinform.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định việc Mỹ đơn phương cắt đứt quan hệ thương mại với một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là khó khả thi, do chính sách thương mại thuộc thẩm quyền của EU. Thủ tướng Pedro Sánchez cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump bên lề hội nghị diễn ra tích cực và tái khẳng định Tây Ban Nha vẫn là đồng minh tin cậy của NATO.

Đến nay, Chính phủ Mỹ chưa ban hành bất kỳ sắc lệnh hay biện pháp hành chính nào để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Theo Reuters, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và Tây Ban Nha năm 2025 đạt khoảng 74,5 tỷ USD. Giới chuyên gia nhận định việc đình chỉ hoàn toàn quan hệ thương mại, nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cho cả hai nền kinh tế và làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Liên minh châu Âu.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Chosun.

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Từ khóa:

#Hội nghị thượng đỉnh NATO #Tây ban nha #chi tiêu quốc phòng #Tổng thống trump #hoạt động thương mại

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