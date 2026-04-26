Tổng thống Mỹ: Nghi phạm vụ nổ súng có thể là “sói đơn độc”, không liên quan Iran

Sau vụ nổ súng làm gián đoạn tiệc tối tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng thông tin một số chi tiết liên quan, đồng thời bác bỏ khả năng vụ việc có liên quan đến cuộc xung đột với Iran và cho rằng nghi phạm nhiều khả năng là người hành động đơn độc, dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Ảnh: Getty Images.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết một tay súng đến từ bang California đã mang theo nhiều loại vũ khí, tìm cách xông qua chốt kiểm soát an ninh tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng và sau đó bị lực lượng Mật vụ khống chế. Ông nhận định nghi phạm có thể là “sói đơn độc”, song nhấn mạnh cần tiếp tục điều tra để làm rõ.

Theo Tổng thống Mỹ, đối tượng đã mang theo nhiều vũ khí khi tiếp cận khu vực kiểm tra an ninh trước khi bị khống chế. Các điều tra viên hiện đang tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm. Ông Trump cũng cho biết một nhân viên thực thi pháp luật đã bị trúng đạn, song không nguy hiểm đến tính mạng do mặc áo chống đạn. Ông nói: “Tôi vừa trao đổi với người này, tình trạng hiện ổn định”.

Khi được hỏi liệu vụ nổ súng có liên quan đến tình hình căng thẳng với Iran hay không, Tổng thống Mỹ cho rằng “không có khả năng”. Dù vậy, Tổng thống Trump cho biết các hành động do ông tiến hành nhằm vào Iran có thể khiến bản thân trở thành mục tiêu và ông sẽ không chùn bước.

Quyền Cảnh sát trưởng Washington, ông Jeffrey Carroll cho biết một người đàn ông mang theo súng săn, súng ngắn cùng nhiều dao đã lao về phía chốt kiểm tra của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Ông nhấn mạnh, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có thêm đối tượng khác liên quan đến vụ việc. Ông Carroll cũng cho hay nghi phạm không bị trúng đạn, song đã được đưa tới bệnh viện địa phương để đánh giá tình trạng. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được cho là đã nổ một phát súng. Đối tượng được xác định là khách lưu trú tại khách sạn, song mục tiêu cụ thể chưa rõ ràng. Giới chức cho biết còn quá sớm để xác định động cơ cũng như mục tiêu tấn công.

Một số nguồn tin truyền thông Mỹ trước đó cho biết nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California.

Hiện Cục điều tra Liên bang, Cơ quan Mật vụ Mỹ và cảnh sát thủ đô Washington đang phối hợp điều tra vụ việc. Một số nguồn tin truyền thông Mỹ trước đó cho biết nghi phạm được xác định là Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ bang California.

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro cho biết nghi phạm dự kiến ra hầu tòa vào ngày 27/4, với các cáo buộc ban đầu gồm sử dụng súng trong hành vi phạm tội có yếu tố bạo lực và tấn công quan chức liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.