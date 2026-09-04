Tổng thống Mỹ: Iran đang “gặp rắc rối nghiêm trọng”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã “ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và làm tê liệt lực lượng hải quân, không quân cũng như cơ cấu chỉ huy của nước này”.

Tổng thống Mỹ tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz và Iran đang “gặp rắc rối nghiêm trọng”. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn GB News, một cơ quan truyền thông có khuynh hướng bảo thủ của Anh, ông Trump nói: “Chúng tôi đã kiểm soát eo biển Hormuz”, đồng thời cho biết: “Tiền của họ không còn giá trị và họ đang gặp rắc rối nghiêm trọng”. Trong bài phát biểu tại Vườn Hồng Nhà Trắng một ngày trước đó, ông Trump bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng trước Iran, nói rằng “đó chỉ còn là vấn đề thời gian”. Đề cập 3 cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công vào năm ngoái, trong đó có địa điểm được gọi là “Núi Pickaxe”, nơi được cho là cất giấu các cơ sở hạt nhân dưới lòng đất, ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi đã lắp đặt camera tại những khu vực quan trọng để xác định tất cả những người ra vào”. Ông nói thêm: “Chúng tôi có thể biết mọi thứ”.

Phó Tổng thống JD Vance phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 4/9/2026. Ảnh: AP.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng tình hình với Iran “có thể kết thúc bất cứ lúc nào”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không đối thoại với Iran chừng nào các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại chưa chấm dứt. Ông Vance cho biết mặc dù Iran đã tấn công các tàu thương mại, hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz gần như đã trở lại mức trước xung đột. Ông nói: “Một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đã xảy ra nếu Mỹ không bảo vệ các tàu thương mại”.

Ông kêu gọi Iran chấm dứt việc nổ súng vào các tàu thương mại”, đồng thời cho biết Mỹ còn “nhiều biện pháp khác” để gây sức ép, bao gồm các biện pháp kinh tế, quân sự và ngoại giao. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết cụ thể những biện pháp nào sẽ được sử dụng, nói rằng: “Đó là quyết định của Tổng thống”. Khi được hỏi liệu tình hình Iran có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 hay không, ông Vance trả lời: “Hỏi khi nào việc này kết thúc cũng giống như hỏi khi nào Iran sẽ ngừng tấn công các tàu. Thành thật mà nói, tôi không biết câu trả lời. Các bạn nên hỏi Iran”.

Trong một động thái nhằm gia tăng sức ép đối với Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 3/9 nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Bessent viết rằng Washington “đánh giá cao lập trường mạnh mẽ và sớm của EU”.

Cuối tháng trước, EU cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẽ “phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cũng như các đối tác quốc tế để duy trì sức ép đối với Iran, đồng thời góp phần giảm leo thang và thúc đẩy ổn định khu vực”.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera, Chosun.