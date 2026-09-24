Nga cân nhắc lời mời Tổng thống Putin dự Hội nghị G20 của Mỹ

Điện Kremlin vừa cho biết Nga đang xem xét lời mời của Mỹ đối với Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Miami, bang Florida, vào tháng 12 tới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/9 cho biết, Moscow đã nhận được thông tin về lời mời từ phía Mỹ và đánh giá cao động thái này. Ông nói Nga sẽ đưa ra quyết định về việc Tổng thống Putin có tham dự hay không thông qua các kênh ngoại giao.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị G20 dự kiến tổ chức tại Miami vào tháng 12. Theo ông Rubio, hội nghị sẽ tạo cơ hội để nhà lãnh đạo Nga gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tiếp xúc với các nhà lãnh đạo khác.

Ông Rubio cho biết Mỹ hy vọng Tổng thống Putin sẽ nhận lời mời. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời nói khả năng tổ chức một cuộc gặp mới giữa ông Trump và ông Putin chưa được thống nhất và nếu diễn ra sẽ cần có sự chuẩn bị. Washington vẫn để ngỏ khả năng tiến hành cuộc gặp này.

Nga hiện vẫn là thành viên G20. Tổng thống Putin chưa trực tiếp tham dự một hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019 và từng tham dự theo hình thức trực tuyến tại Hội nghị G20 năm 2023.

Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev ngày 23/9 tới Mỹ và dự kiến có các cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner cùng một số quan chức khác tại New York, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Theo hai nguồn tin được Reuters dẫn, chuyến đi đã được Tổng thống Putin nhất trí và nhằm duy trì đối thoại Nga - Mỹ cũng như tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Các nguồn tin cho biết chương trình nghị sự của ông Dmitriev dự kiến bao gồm hợp tác kinh tế Nga - Mỹ, các vấn đề năng lượng và giải pháp hòa bình cho Ukraine. Chuyến đi diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với các đại diện Mỹ tại Điện Kremlin hồi đầu tháng 9.

Vân Bình