Ông Erdogan thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại với Mỹ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho rằng hợp tác chiến lược giữa Ankara và Washington đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ chuyển sự đồng thuận trong quan hệ chính trị thành động lực mới cho thương mại và đầu tư song phương.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ tại New York ngày 23/9, Tổng thống Erdogan cho biết Ankara và Washington gần đây đã hoàn tất một số thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không và những ngành then chốt khác. Ông cảm ơn Phòng Thương mại Mỹ, các hội đồng doanh nghiệp cùng Hội đồng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK) đã tổ chức cuộc gặp.

Theo ông Erdogan, hợp tác chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang phát triển trên mọi lĩnh vực và Ankara mong muốn sự đồng thuận đạt được trong quan hệ chính trị được phản ánh rõ hơn trong quan hệ kinh tế và thương mại.

Tổng thống Erdogan cho biết Mỹ đã trở thành nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ, đưa nước này vào nhóm các quốc gia châu Âu sử dụng đáng kể nguồn năng lượng từ Mỹ. Ankara mong muốn mở rộng hợp tác năng lượng với Washington, trong đó có lĩnh vực điện hạt nhân.

Ông Erdogan nhấn mạnh quan hệ kinh tế giữa hai nước không nên chỉ được đánh giá thông qua kim ngạch thương mại, nhất là trong bối cảnh trật tự kinh tế toàn cầu đang thay đổi. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cần xây dựng một mô hình hợp tác kinh tế mang tính chiến lược mới.

Số liệu được Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat công bố trong các hoạt động tại New York cho thấy kim ngạch thương mại song phương đã vượt 38 tỷ USD trong năm 2025 và dự kiến đạt khoảng 42-43 tỷ USD trong năm nay. Ankara và Washington đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD.

Vân Bình