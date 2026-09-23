Chủ tịch UBND xã vùng lũ đăng video trên mạng xã hội động viên, hướng dẫn bà con chăm sóc rau màu

Ngay sau khi nước lũ rút, lãnh đạo UBND xã Kim Tân đã có mặt trên các cánh đồng, cùng người dân triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất. Hoạt động này còn được Chủ tịch UBND xã đăng trên nền tảng TikTok thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận.

Chủ tịch UBND xã Kim Tân Nguyễn Thanh Hào hướng dẫn bà con chăm sóc rau màu sau lũ trên mạng xã hội TiKToK.

Sau những ngày ngập lụt, nhiều diện tích hoa màu và cây trồng của người dân xã Kim Tân chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc khôi phục vụ mùa đối với đời sống bà con, Chủ tịch UBND xã Kim Tân Nguyễn Thanh Hào đã trực tiếp xuống các ruộng rau để nắm bắt tình hình thiệt hại và động viên người dân.

Chủ tịch UBND xã Kim Tân nhấn mạnh: “Chính quyền xã sẽ trực tiếp nắm tình hình thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm ổn định sản xuất”.

Bên cạnh việc rà soát thiệt hại, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo bà con tập trung chăm sóc, bón phân, dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng và tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo trồng lại các loại cây màu ngắn ngày, bảo đảm nguồn cung nông sản.

Hình ảnh người đứng đầu chính quyền xã xắn quần ra đồng cùng bà con sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người dùng đã để lại bình luận tích cực

Một số bình luận của người dùng TikTok khi xem nội dung clip do Chủ tịch UBND xã Kim Tân đăng tải.

Tài khoản Phú Phạm Phạm bày tỏ: “Gần dân sát dân, mong rằng nhiều nơi được như bác chủ tịch này”.

Tài khoản Thuy Vu nhắn gửi: “Bác chủ tịch UBND xã rất quan tâm bà con. Ai cũng được như vậy thì tốt quá. Chúc bác chủ tịch nhiều sức khỏe và quan tâm đến bà con nhiều hơn nữa. Dân có giàu thì nước mới mạnh được”.

Nhiều tài khoản khác cũng không tiếc lời ngợi khen...

Sự sát sao, đồng hành của chính quyền địa phương không chỉ giúp người dân vùng lũ Kim Tân sớm phục hồi sản xuất, mà còn củng cố niềm tin vào chính quyền cơ sở.

Đình Giang