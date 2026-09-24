Iran cảnh báo EU - NATO về “hậu quả nghiêm trọng và lâu dài” nếu ủng hộ Mỹ, Israel

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi mới đây đã cảnh báo các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về những hậu quả lâu dài nếu tạo điều kiện hoặc ủng hộ các hoạt động quân sự của Israel và Mỹ tại Gaza và Iran.

Phát biểu sau các cuộc gặp với Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cùng một số quan chức EU ngày 23/9, ông Araghchi gọi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel là “tội ác chiến tranh”, đồng thời cảnh báo các đồng minh của hai nước này sẽ phải đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi viết: “Trong các cuộc gặp với bà Kaja Kallas và những người đồng cấp EU, tôi đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài của việc tạo điều kiện và ủng hộ các tội ác chiến tranh của Israel và Mỹ, dù tại Gaza hay Iran”.

Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, cho rằng nhà lãnh đạo này đáng lẽ phải hiểu rằng nhượng bộ trước sức ép sẽ không bao giờ khiến kẻ gây sức ép thỏa mãn.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau phát biểu của ông Rutte về cuộc chiến tại Iran. Tổng Thư ký NATO cho biết kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu ngày 28/2, hơn 5.000 máy bay đã cất cánh từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch quân sự “Epic Fury” của Mỹ nhằm vào Iran. Ông Rutte nói: “Có thể lập luận rằng Chiến dịch Epic Fury sẽ không thể được tiến hành nếu không có châu Âu đóng vai trò là nền tảng triển khai sức mạnh của Mỹ. Hơn 5.000 máy bay đã cất cánh từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ Epic Fury kể từ ngày 28/2 năm nay”.

Cảnh báo của ông Araghchi được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran ngày 22/9 tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp cao được biết đến đầu tiên trong nhiều tháng bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đại diện Iran và Mỹ đã gặp nhau trong khoảng 3 giờ. Tham gia cuộc gặp có Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, cùng con rể ông Trump là Jared Kushner, và Ngoại trưởng Iran Araghchi. Ông Witkoff cho biết các bên trung gian đã “di chuyển qua lại giữa hai bên trong suốt cả ngày”, đồng thời mô tả các cuộc thảo luận là “mang tính xây dựng và đầy triển vọng”.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã đưa ra các điều kiện để mở lại Eo biển Hormuz, trong đó có yêu cầu Mỹ lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận.

Thúy Hà