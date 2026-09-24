Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước khẩn trương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và cắt giảm phát thải khí methane trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao về hành động khí hậu và chuyển đổi công bằng diễn ra ngày 23/9 trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, ông Guterres cảnh báo tốc độ biến đổi khí hậu đang gia tăng, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Liên hợp quốc cho biết hội nghị tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, tăng cường an ninh năng lượng và ứng phó với những tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, các nước cần mở rộng quy mô phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và từng bước giảm sự phụ thuộc vào than đá, dầu mỏ và khí đốt. Ông Guterres đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm phát thải methane, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh, cần được ưu tiên do có thể mang lại hiệu quả giảm nhiệt độ trong tương lai gần.

Trong một sáng kiến được công bố cùng ngày, Liên hợp quốc khởi động Chương trình thúc đẩy phát triển lưới điện toàn cầu, nhằm hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện tại châu Phi và Đông Nam Á. Ông Guterres nhận định năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, song hệ thống lưới điện chưa theo kịp, tạo trở ngại cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Liên hợp quốc cho rằng việc đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng không chỉ góp phần ứng phó biến đổi khí hậu mà còn có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng, khả năng tiếp cận điện và phát triển kinh tế, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công suất năng lượng tái tạo toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, song tốc độ mở rộng vẫn được đánh giá là chưa đủ để đáp ứng các mục tiêu khí hậu. Một báo cáo công bố ngày 21/9 cho rằng tốc độ triển khai năng lượng tái tạo cần tăng hơn gấp đôi từ nay đến năm 2030 để đáp ứng các mục tiêu hiện nay. Đây là một trong những hoạt động cấp cao về khí hậu cuối cùng do ông Guterres chủ trì trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thư ký Liên hợp quốc vào cuối năm 2026.

Lê Hà.