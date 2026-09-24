Pháp, Anh và Canada thúc đẩy mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước tại LHQ

Tại kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Pháp, Anh và Canada tiếp tục thúc đẩy việc thành lập Nhà nước Palestine và giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại New York ngày 23/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cộng đồng quốc tế cần hành động mạnh hơn trước tình hình nhân đạo tại Gaza. Ông nhấn mạnh Pháp ủng hộ giải pháp hai nhà nước và cảnh báo việc mở rộng các khu định cư của Israel tại Bờ Tây có thể làm gia tăng khó khăn đối với triển vọng đạt được giải pháp này.

Những phát biểu của ông Macron được đưa ra sau bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó ông Trump đánh giá tích cực về kế hoạch hòa bình Gaza của Mỹ.

Tại một cuộc họp về vấn đề Nhà nước Palestine bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi các nước chuyển những cam kết về giải pháp hai nhà nước thành hành động cụ thể. Anh trước đó đã công bố các biện pháp hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây và các biện pháp liên quan đến hoạt động hỗ trợ mở rộng khu định cư.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 100 triệu đôla Canada, tương đương khoảng 71 triệu USD, dành cho người Palestine. Trong số này, 80 triệu đôla Canada dành cho viện trợ nhân đạo, phần còn lại hỗ trợ các chương trình an ninh và đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine tại Bờ Tây. Ottawa cho biết khoản hỗ trợ nhằm góp phần duy trì triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Canada cũng cho biết sẽ áp dụng các hạn chế đối với hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư tại Bờ Tây. Những động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nước châu Âu và phương Tây đưa ra các biện pháp liên quan đến hoạt động xây dựng khu định cư, trong khi Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/9 cũng cho biết Tổng thống Donald Trump không muốn xảy ra một cuộc khủng hoảng mới tại Bờ Tây trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Washington đồng thời cảnh báo không nên để khu vực này trở thành một “điểm nóng bổ sung”.

Lê Hà.