Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng không tạm dừng giao tranh

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây tuyên bố Moscow sẵn sàng đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững và công bằng tại Ukraine, song sẽ không tạm dừng hoạt động quân sự trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine ở New York, ngày 23/9, Ngoại trưởng Lavrov cho biết lập trường của Nga được hình thành từ những kinh nghiệm trước đây trong tiến trình đàm phán. Theo ông Lavrov, Nga “sẽ không tạm dừng hoạt động quân sự trong thời gian đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào”. Ngoại trưởng Nga cho rằng một số quốc gia châu Âu đang tìm cách thúc đẩy việc tạm dừng giao tranh để có thêm thời gian bổ sung các nguồn lực quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình mà Nga cho là bền vững và công bằng.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại New York trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sau cuộc gặp, ông Rubio cho biết cả Nga và Ukraine đã bày tỏ quan tâm tới một lệnh ngừng bắn có giới hạn, tập trung vào các vấn đề liên quan hoạt động vận chuyển ngũ cốc và cơ sở năng lượng.

Theo Reuters, Ukraine đang thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn liên quan cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải trên Biển Đen. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn trên biển, dựa trên một số đề xuất nhằm khôi phục an toàn hàng hải và bảo đảm hoạt động vận chuyển lương thực.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn giới hạn sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt toàn bộ xung đột, song có thể góp phần giảm những tác động đối với an ninh năng lượng và lương thực. Mỹ cho biết sẵn sàng đóng vai trò hỗ trợ để thúc đẩy một thỏa thuận như vậy.

Những tuyên bố trên cho thấy các bên vẫn đang thảo luận về khả năng áp dụng những biện pháp ngừng giao tranh có phạm vi giới hạn, trong khi lập trường về một lệnh ngừng bắn rộng hơn và tiến trình đàm phán hòa bình vẫn còn khác biệt.

Vân Bình