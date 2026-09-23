Nữ cảnh sát kể lại khoảnh khắc cứu bé trai 4 tuổi gặp nạn trên đường

Nữ cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cùng tổ công tác và người dân kịp thời sơ cứu, đưa bé trai 4 tuổi bị tai nạn giao thông đoạn qua xã Hoạt Giang đi cấp cứu, giúp cháu qua cơn nguy kịch.

Trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip ghi lại cảnh nữ cán bộ cảnh sát cơ động cùng đồng nghiệp và người dân cấp cứu một cháu bé bị tai nạn giao thông, nhận được nhiều lời khen.

Nữ cán bộ công an trong clip là Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo chia sẻ về khoảnh khắc cứu bé trai bị tai nạn giao thông được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cứu bé trai 4 tuổi được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen. Ảnh: MXH

Theo Trung tá Thảo, khoảng 17 giờ ngày 22/9, sau chuyến đi công tác trên đường trở về, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang, tổ công tác phát hiện đông người tập trung theo dõi một vụ tai nạn giao thông, khiến phương tiện ùn tắc.

Tại thời điểm đó, Trung tá Thảo phát hiện một cháu bé đang bị thương nặng sau vụ tai nạn. Ngay lập tức, chị cùng tổ công tác bảo vệ hiện trường, đồng thời sơ cứu cho cháu bé.

“Lúc đó người cháu cứng toàn thân, nhưng sau khi sơ cứu, nắn tay, nắn chân cho cháu, tôi thấy người cháu mềm ra nên lập tức bế cháu lên xe chở đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Nhờ được cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bị dập lá lách", Trung tá Thảo chia sẻ.

Khoảnh khắc Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng người dân đưa bé trai đến bệnh cấp cứu. Ảnh: MXH

Nói về việc được cộng đồng mạng dành nhiều lời khen, Trung tá Thảo cho biết: “Ở tình huống khẩn cấp, không chỉ tôi mà bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ làm như vậy. Tôi nghĩ, nếu giúp đỡ được thì sẽ sẵn lòng và làm hết sức mình”.

Đặng Trung