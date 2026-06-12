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Tổng thống Mỹ hủy tấn công Iran, mở đường cho đàm phán hòa bình

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định hủy kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang đạt được bước tiến quan trọng.

Tổng thống Mỹ hủy tấn công Iran, mở đường cho đàm phán hòa bình

Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định hủy kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang đạt được bước tiến quan trọng.

Tổng thống Mỹ hủy tấn công Iran, mở đường cho đàm phán hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định hủy kế hoạch tấn công mới nhằm vào Iran. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ đã đạt được một “thỏa thuận dàn xếp” với Iran liên quan đến việc giảm căng thẳng và mở lại các tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz. Ông cho biết văn kiện có thể được ký “rất sớm, có thể vào cuối tuần này” tại châu Âu, với sự tham gia của Phó Tổng thống J.D. Vance.

Ngoài ra, ông Trump cũng thông báo hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày 11/6, và cho rằng tiến trình đàm phán đã đạt bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các biện pháp gây sức ép liên quan đến hàng hải đối với Iran vẫn sẽ được duy trì.

Phát biểu tại Nhà Trắng ông Trump nhấn mạnh: “Tôi không biết các bạn đã nghe tin chưa, nhưng chúng ta đã chấm dứt cuộc chiến với Iran hôm nay. Họ đã đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, điều mà chúng ta đã kiên quyết yêu cầu; đó là toàn bộ mục đích. Đó là 95% của thỏa thuận”.

Hiện Tehran khẳng định, chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đạt được thỏa thuận với Washington, đồng thời cho rằng các thông tin về thời gian và địa điểm ký kết hiện chỉ mang tính suy đoán.

Tổng thống Mỹ hủy tấn công Iran, mở đường cho đàm phán hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: AP.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh, Tehran chưa hoàn tất bất kỳ văn kiện chính thức nào và sẽ không thỏa hiệp với các “lằn ranh đỏ” trong quá trình đàm phán. Ông cho biết, phần lớn nội dung thảo luận giữa hai bên đã đạt được đồng thuận, song cáo buộc phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường, khiến tiến trình chưa thể đi đến kết quả cuối cùng.

Phía Iran hiện cũng chưa xác nhận thông tin về một thỏa thuận toàn diện, trong khi các nội dung liên quan tiếp tục gây chú ý trong bối cảnh Washington và Tehran còn tồn tại nhiều khác biệt, đặc biệt về chương trình hạt nhân, trừng phạt kinh tế và an ninh khu vực.

Trong diễn biến liên quan phía Israel cho biết, không tham gia vào văn kiện đang được thảo luận giữa Mỹ và Iran, nhưng hoan nghênh cam kết của Washington về việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Văn phòng Thủ tướng Israel cũng dẫn thông tin về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Israel và Tổng thống Mỹ, trong đó hai bên trao đổi về tiến trình đàm phán hiện nay.

Các tuyên bố trái chiều được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, với kỳ vọng về một thỏa thuận ngoại giao song song với những thận trọng từ các bên liên quan.

Thu Uyên

Từ khóa:

#Iran #Tổng thống mỹ donald trump #Xung đột #Người phát ngôn bộ ngoại giao #Thỏa thuận #Quyết định #Tấn công #Kế hoạch #Vũ khí hạt nhân

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