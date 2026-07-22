Tổng thống Mỹ hội đàm với Tổng thống Lebanon về giải pháp Hezbollah

Ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng. Hai bên tập trung thảo luận về phương án Mỹ và các đối tác hỗ trợ chính quyền Beirut thực hiện kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Lebanon tới Nhà Trắng kể từ năm 2009.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Lebanon đã phải hứng chịu nhiều tổn thất và bị đối xử không công bằng trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nước này sẽ được đối xử đúng đắn và nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đã chuẩn bị sẵn các kế hoạch cụ thể với sự tham gia hỗ trợ từ các bên liên quan, đồng thời đánh giá cao năng lực tự chủ ngày càng tăng của quân đội Lebanon. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sẵn sàng đối thoại trực tiếp với phía Hezbollah nếu nhận được đề nghị chính thức từ Tổng thống Joseph Aoun.

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Trump đề cập tới một loạt vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Iran và lực lượng Houthi. Đáng chú ý, ông Trump tuyên bố Mỹ đang chuẩn bị tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào khu vực núi Pickaxe, gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran.

Về phần mình, Tổng thống Joseph Aoun đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận khung giữa Lebanon và Israel đạt được hồi cuối tháng 6. Ông Aoun cho rằng đây là một bước tiến mang tính lịch sử, tạo tiền đề để Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon, quân đội Lebanon mở rộng quyền kiểm soát trên thực địa và từng bước khôi phục đầy đủ chủ quyền quốc gia. Ông cũng bày tỏ hy vọng Washington sẽ tiếp tục gây sức ép để các bên thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận.

Mỹ khẳng định tiếp tục hỗ trợ Lebanon, đồng thời để ngỏ khả năng đối thoại với Hezbollah theo đề nghị của Beirut. Ảnh: Reuters.

Hiện quân đội Israel vẫn duy trì hiện diện tại một số vị trí ở miền Nam Lebanon, trong khi nhiều người dân chưa thể trở về nhà sau cuộc xung đột với Hezbollah. Phong trào Hezbollah cũng tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Lebanon với Israel cũng như các nỗ lực giải giáp lực lượng này.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Al Jazeera.