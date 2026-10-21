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Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép buộc Ukraine đạt thỏa thuận với Nga

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 tiếp tục gây sức ép đối với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu Kiev đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, trong khi các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Na Uy tập trung thảo luận phương án ngừng bắn, bảo đảm an ninh và kế hoạch phục hồi Ukraine.

Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép buộc Ukraine đạt thỏa thuận với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 tiếp tục gây sức ép đối với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu Kiev đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, trong khi các cuộc tiếp xúc ngoại giao tại Na Uy tập trung thảo luận phương án ngừng bắn, bảo đảm an ninh và kế hoạch phục hồi Ukraine.

Tổng thống Mỹ gia tăng sức ép buộc Ukraine đạt thỏa thuận với Nga

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cần chủ động tìm kiếm thỏa thuận với Nga, đồng thời bày tỏ không hài lòng khi cho rằng Mỹ chưa nhận lại lợi ích tương xứng từ sự hỗ trợ dành cho Kiev. Ông cũng thừa nhận, Ukraine đã có cơ hội chấm dứt xung đột từ trước và nhấn mạnh người nộp thuế Mỹ không hài lòng với các khoản hỗ trợ dành cho Ukraine cũng như những tổn thất liên quan đến cuộc xung đột.

Cùng ngày, tại Oslo (Na Uy), Tổng thống Zelensky đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, với sự tham dự của Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Các bên thảo luận những phương án ngừng bắn, bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch phục hồi đất nước sau xung đột.

Một quan chức Mỹ thông báo, Ukraine đã đưa ra những đề xuất mới tại cuộc gặp. Nội dung thảo luận bao gồm các yếu tố của một khuôn khổ hòa bình toàn diện, trong đó có bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch kinh tế hậu xung đột và cấu trúc an ninh rộng hơn của châu Âu.

Đánh giá về cuộc gặp, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng tiến trình hòa bình đã trở lại đúng hướng. Theo kế hoạch được đề cập sau cuộc tiếp xúc tại Oslo, ông Witkoff dự kiến tới Nga ngày 21/10 để tiếp tục thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin về các nỗ lực hòa bình.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết đã có cuộc điện đàm mang tính xây dựng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hai bên thảo luận việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot và các vấn đề liên quan đến hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định hệ thống cảnh báo sớm các cuộc tấn công bằng tên lửa đã hoạt động trở lại, giúp người dân có thêm thời gian ứng phó với nguy cơ. Tuy nhiên, những khác biệt về điều kiện ngừng bắn và các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine vẫn là thách thức đối với tiến trình đàm phán. Trong khi Washington thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột, Kiev tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về an ninh trong tương lai.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Ukraine #Thỏa thuận #An ninh #Tổng thống mỹ donald trump #Kế hoạch

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