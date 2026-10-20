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Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Israel

Ngọc Liên
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Israel, trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này và Washington cùng Tel Aviv đang thảo luận khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm không được thông báo trước tới Israel, trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này và Washington cùng Tel Aviv đang thảo luận khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ tới Israel

Theo trang tin Axios của Mỹ, cuộc gặp giữa ông Hegseth và thủ tướng Benjamin Netanyahu diễn ra trong ngày 19/10 tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và Đại sứ quán Israel tại Washington chưa đưa ra bình luận về sự việc. Nội dung cụ thể của cuộc gặp hiện chưa được công bố.

Trong chuyến thăm, ông Hegseth cũng gặp các binh sĩ Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Ovda. Sau đó, ông đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chuyến thăm lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội Israel dự kiến tổ chức ngày 27/10 đang đến gần. Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu tái đắc cử. Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Israel trong quan hệ đối tác giữa hai nước, đặc biệt là trong các hoạt động đối phó với Iran. Ông Trump tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ông Netanyahu và cảnh báo Mỹ có thể phải tự đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn nếu cử tri Israel lựa chọn một nhà lãnh đạo khác.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 2WAY Tonight ngày 19/10, phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông không tham gia vận động cho bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tại Israel. Ông nhấn mạnh sự tập trung của mình hiện hướng vào các ứng cử viên Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Netanyahu có nguy cơ mất thế đa số tại Quốc hội, dù các đảng đối lập cũng có thể gặp khó khăn trong việc thành lập chính phủ mới. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 27/10 được xem là phép thử quan trọng đối với tương lai chính trị của ông Netanyahu, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và quan hệ với Iran tiếp tục là những vấn đề trọng tâm.

Ngọc Liên

Từ khóa:

#Bộ trưởng quốc phòng mỹ #Chuyến thăm #Bầu cử quốc hội #Israel

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