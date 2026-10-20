Khởi công Cụm công nghiệp Quảng Yên

Sáng 20/10, tại xã Quảng Yên, Tập đoàn Đông Hiệp tổ chức lễ khởi công Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Dự lễ có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng cấp tỉnh; đại diện nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Lãnh đạo Tập đoàn Tân Đông Hiệp cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Cụm công nghiệp Quảng Yên được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thành lập theo Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 14/10/2021, sửa đổi tại Quyết định số 4235/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 và Quy hoạch 1/500 điều chỉnh cục bộ lần 2 tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 15/9/2025. Công ty TNHH Thương mại đầu tư bất động sản Đại Lộc - thành viên hệ sinh thái Tân Đông Hiệp trực tiếp làm chủ đầu tư.

Đại diện Tập đoàn Tân Đông Hiệp phát biểu tại buổi lễ.

Cụm công nghiệp Quảng Yên có quy mô gần 60 ha, là Cụm công nghiệp tổng hợp đa ngành, cho phép thu hút hơn 30 nhóm ngành nghề. Trong đó phần lớn là các nhóm công nghệ cao, thân thiện môi trường như sản xuất linh kiện, thiết bị cơ khí, điện - điện tử, may mặc, đồ nội thất, gốm sứ...

Các đại biểu dự buổi lễ.

Với vị trí thuận lợi, cùng định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, Cụm công nghiệp Quảng Yên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Công nghiệp là động lực chủ yếu và dự án đầu tư là “đòn bẩy” của tăng trưởng. Mỗi dự án được khởi công sẽ thêm năng lực sản xuất mới, thêm việc làm, thêm nguồn thu và thêm sức lan tỏa cho cả vùng. Chính nhờ các dự án đầu tư, quý III năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,49%, đạt mức tăng trưởng “hai con số”; công nghiệp - xây dựng 9 tháng tăng 11,45%, giữ vững vai trò trụ cột của nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Tập đoàn Tân Đông Hiệp đã tin tưởng chọn Quảng Yên để đầu tư Cụm công nghiệp. Đồng thời nêu rõ: Quan điểm nhất quán của tỉnh Thanh Hóa là phát triển công nghiệp phải thực chất, lấy năng lực sản xuất mới, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng làm thước đo.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng hoa chúc mừng Tập đoàn Tân Đông Hiệp khởi công Cụm công nghiệp Quảng Yên.

Tỉnh luôn rộng mở chào đón nhà đầu tư, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; đồng hành cùng doanh nghiệp từ khởi công đến vận hành, nhưng kiên quyết không để dự án chậm tiến độ.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Tập đoàn Tân Đông Hiệp và chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo kế hoạch; hệ thống xử lý nước thải tập trung phải vận hành trước khi doanh nghiệp thứ cấp sản xuất; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Chủ động thu hút nhà đầu tư thứ cấp có công nghệ phù hợp, minh bạch về giá thuê và thủ tục; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành và UBND xã Quảng Yên chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án thi công theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Tại lễ khởi công, Tập đoàn Tân Đông Hiệp đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Yên; trao 200 triệu đồng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Cũng tại buổi lễ, chủ đầu tư đã thực hiện ký kết hợp tác với nhiều đối tác, nhà đầu tư thứ cấp.

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