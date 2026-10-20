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HĐBA LHQ thông qua nghị quyết bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ kỹ thuật số

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết do Hy Lạp soạn thảo, nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tuyển mộ, bóc lột và thực hiện các hành vi bạo lực đối với trẻ em trong xung đột vũ trang.

HĐBA LHQ thông qua nghị quyết bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ kỹ thuật số

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa nhất trí thông qua nghị quyết do Hy Lạp soạn thảo, nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để tuyển mộ, bóc lột và thực hiện các hành vi bạo lực đối với trẻ em trong xung đột vũ trang.

HĐBA LHQ thông qua nghị quyết bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ kỹ thuật số

Nghị quyết nhận được sự nhất trí của cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an và được gần 100 quốc gia ủng hộ. Văn kiện cảnh báo các bên tham chiến đang lợi dụng công nghệ kỹ thuật số để tuyển mộ, bóc lột trẻ em, cũng như tạo điều kiện cho các hành vi bắt cóc và ngược đãi trẻ em.

Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của trẻ em. Văn kiện lưu ý trẻ em gái có nguy cơ cao hơn trước các hành vi xâm hại liên quan đến công nghệ số.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em, xây dựng kênh báo cáo an toàn, kịp thời phát hiện hành vi xâm hại và bảo đảm nạn nhân được hỗ trợ cần thiết.

Bên cạnh đó, văn kiện ghi nhận vai trò tích cực của công nghệ số trong duy trì giáo dục và hạn chế bạo lực do thông tin sai lệch, xuyên tạc và ngôn từ thù hận. Các quốc gia được khuyến khích mở rộng học tập từ xa, nâng cao kỹ năng số và giúp trẻ em nhận diện, báo cáo các nguy cơ trên mạng.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ngày 19/10, đại diện Hy Lạp tại Liên hợp quốc, Aglaia Balta nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua khía cạnh kỹ thuật số trong các hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em. Bà cho rằng việc tuyển mộ trẻ em thông qua điện thoại thông minh vẫn phải được xem xét như hành vi tuyển mộ, bất kể phương tiện được sử dụng.

Nghị quyết đồng thời tái khẳng định yêu cầu truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi bạo lực và lạm dụng trẻ em trong xung đột vũ trang. Hội đồng Bảo an kêu gọi các quốc gia tăng cường năng lực điều tra, truy tố, nhanh chóng xác minh các vụ việc và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý theo quy định pháp luật.

Minh Phương

Từ khóa:

#Nghị quyết #Hội đồng bảo an liên hợp quốc #thông qua #Xung đột #Quốc gia #bảo vệ trẻ em #Hy lạp

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