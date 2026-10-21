Iran đặt điều kiện đàm phán với Mỹ, cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng

Ngày 20/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Mỹ phải chấm dứt sức ép, các mối đe dọa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington. Lập trường cứng rắn này cho thấy khoảng cách lòng tin giữa hai bên vẫn rất lớn, trong bối cảnh Pakistan đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn.

Theo hãng thông tấn Anadolu Agency, phát biểu trong cuộc gặp Thống tướng Asim Munir, Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan đang có chuyến thăm Iran, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh rằng việc chấm dứt sức ép, đe dọa và dỡ bỏ trừng phạt là điều kiện cần thiết để mở đường cho đối thoại. Nhà lãnh đạo Iran đồng thời cho rằng những căng thẳng khu vực, trong đó có tình hình bất ổn tại eo biển Hormuz, xuất phát từ chính sách mà Tehran coi là hiếu chiến của Washington.

Ông Pezeshkian cho biết lòng tin của người dân Iran đối với Mỹ đã suy giảm nghiêm trọng. Theo ông, những tuyên bố liên tục về khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran khiến người dân nước này hoài nghi về thiện chí thực sự của Washington trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Iran khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép quân sự và cảnh báo một cuộc chiến mới có thể gây ra những tổn thất nghiêm trọng trên phạm vi toàn khu vực.

Cũng trong ngày 20/10, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ông Mohsen Rezaei khẳng định sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ được tiến hành, trước khi Washington thực thi các bước đi thực tế về xây dựng lòng tin. Hòa đàm chỉ có thể được nối lại, khi các điều kiện liên quan của Iran được đáp ứng.

Ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố nước này sẽ không chuyển bất kỳ lượng Urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ. Urani làm giàu phải được sử dụng bên trong Iran, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

Xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran, khoảng hơn 400 kg với độ tinh khiết 60%, là một trong những vướng mắc lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran thời gian qua. Theo các nguồn đáng tin cậy, Washington muốn thu giữ, hoặc ít nhất là chuyển ra khỏi lãnh thổ Iran toàn bộ số urani này.

Ngược lại, Tehran nhất quyết giữ Urani, đề xuất giải pháp pha loãng và hạ độ tinh khiết của vật liệu bên trong lãnh thổ Iran. Một số bên, trong đó có Nga, được cho là đã đưa ra đề xuất tiếp nhận và xử lý lượng urani. Tuy nhiên, giải pháp chính thức cuối cùng vẫn chưa được các bên thống nhất.

Vân Bình