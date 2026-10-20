Phụ nữ Thanh Hóa: Từ người thụ hưởng thành chủ thể kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, việc phát huy nội lực, tinh thần tự chủ và sức sáng tạo của phụ nữ ngày càng trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Điều này đòi hỏi tổ chức Hội LHPN phải đổi mới phương thức hoạt động, từ hỗ trợ trực tiếp sang kiến tạo môi trường, kết nối nguồn lực và mở rộng cơ hội để phụ nữ phát huy tiềm năng, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đánh thức tiềm lực, khơi dậy năng lực tự chủ

PV: Phụ nữ là một nguồn lực quan trọng của quá trình phát triển. Từ thực tiễn công tác hội, bà nhìn nhận phụ nữ Thanh Hóa đang có những năng lực, lợi thế nào và đâu là những nguồn lực chưa được khai thác đầy đủ?

Bà Lương Thị Hạnh: Phụ nữ Thanh Hóa sở hữu nhiều tiềm lực, lợi thế rất đáng quý, đó là truyền thống, bản lĩnh, ý chí, tinh thần vượt khó, sự năng động và khát vọng vươn lên. Thực tiễn công tác hội cho thấy phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, quản lý Nhà nước và hoạt động xã hội.

Điều đáng trân trọng là phụ nữ hiện đại không chỉ tạo dựng giá trị cho bản thân, gia đình mà còn có tinh thần trách nhiệm, khả năng kết nối và lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều chị em đã mạnh dạn khởi nghiệp, làm chủ doanh nghiệp, HTX, xây dựng sản phẩm OCOP, ứng dụng công nghệ và đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường.

Tuy nhiên, một số nguồn lực của phụ nữ vẫn chưa được phát huy tương xứng, nhất là tri thức, kỹ năng số, năng lực sáng tạo và quản trị; đặc biệt ở phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng khó khăn. Nhiều chị em có ý tưởng, sản phẩm, quyết tâm nhưng còn thiếu kiến thức thị trường, công nghệ, vốn và cơ hội kết nối.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức hội không chỉ là hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, tự tin bước ra khỏi giới hạn của chính mình và trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Khi được đánh thức và kết nối đúng cách, nguồn lực phụ nữ sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thanh Hóa.

PV: Khi chuyển đổi số, kinh tế xanh, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ, phụ nữ Thanh Hóa cần làm gì để nâng cao năng lực thích ứng, tự chủ và đổi mới, tạo ra giá trị mới?

Bà Lương Thị Hạnh: Tự chủ trong thời đại mới không chỉ là tự chủ về kinh tế mà còn là khả năng học tập, làm chủ công nghệ, tiếp cận thông tin, ra quyết định và thích ứng trước những thay đổi nhanh của xã hội.

Trước hết, phụ nữ cần chuyển từ tâm thế chờ được hỗ trợ sang chủ động học hỏi, tìm kiếm cơ hội, tự làm và tạo ra giá trị. Mỗi phụ nữ phải coi học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng là yêu cầu thường xuyên; từng bước làm chủ công nghệ, thị trường, tài chính, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị, qua đó tự tin thích ứng, làm chủ cuộc sống và nắm bắt cơ hội phát triển.

Tôi cũng cho rằng, đổi mới sáng tạo không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là áp dụng kỹ thuật mới để giảm chi phí, sử dụng công nghệ để bán hàng, cải tiến sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, giảm chất thải hoặc tổ chức lại cách làm để nâng cao hiệu quả. Cốt lõi là phụ nữ hôm nay dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi và dám chịu trách nhiệm.

Tự chủ không có nghĩa là không cần hỗ trợ mà là khi được trao cơ hội, người phụ nữ có đủ năng lực để biến cơ hội thành giá trị.

Chuyển từ “làm cho phụ nữ” sang “làm cùng” và trao cơ hội để phụ nữ tự tạo nên giá trị

PV: Tinh thần tự chủ chỉ có thể phát huy khi phụ nữ được trao cơ hội và được tạo điều kiện để tự mình vươn lên. Theo bà, tổ chức hội cần đổi mới cách đồng hành như thế nào để chuyển từ làm thay, hỗ trợ sang kiến tạo cơ hội, trao quyền cho phụ nữ?

Bà Lương Thị Hạnh: Yêu cầu đặt ra với tổ chức hội hiện nay là phải đổi mới tư duy và cách thức hỗ trợ phụ nữ. Hội LHPN không thể làm thay hội viên. Điều Hội LHPN cần làm là mở đường, kết nối nguồn lực và trao cơ hội để mỗi người phụ nữ tự tạo ra giá trị và mang giá trị ấy đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Vì vậy, phương thức hoạt động của hội cần chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, kiến tạo và kết nối.

Trước hết, tổ chức hội phải sâu sát cơ sở, lắng nghe để hiểu phụ nữ đang cần gì, thiếu gì và có thế mạnh gì; từ đó thiết kế hoạt động thiết thực, linh hoạt theo từng nhóm phụ nữ và từng địa bàn. Đồng thời, làm tốt vai trò kết nối nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia, nhà khoa học và chính mạng lưới hội viên để mở rộng cơ hội học tập, việc làm, khởi nghiệp, phát triển sản xuất và tiếp cận thị trường cho phụ nữ.

Chuyển đổi số cũng phải trở thành một phương thức hoạt động mới của Hội LHPN, từ quản lý, tập hợp hội viên đến đào tạo, chia sẻ kiến thức, kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Những mô hình như: “Gia đình số”, “Chi hội số”, “Chợ số”, “Bình dân học vụ số” cần được phát triển theo hướng thực chất, để công nghệ thực sự trở thành công cụ giúp phụ nữ học tập, làm việc và phát triển.

Quan trọng hơn, Hội LHPN phải biết phát hiện và bồi dưỡng những phụ nữ có năng lực, có ý tưởng, có mô hình hiệu quả để tạo thành những hạt nhân dẫn dắt và lan tỏa. Mỗi cơ sở hội không chỉ là nơi tập hợp hội viên, mà phải trở thành nơi phụ nữ tìm thấy cơ hội, được tiếp thêm năng lực, kết nối được nguồn lực và tự tin vươn lên. Đó chính là sự đổi mới căn bản trong cách đồng hành của tổ chức hội.

PV: Mỗi phụ nữ tự chủ là một nguồn lực và khi hàng trăm nghìn nỗ lực cá nhân được kết nối và cộng hưởng, sẽ tạo sức mạnh lớn cho xã hội. Theo bà, làm thế nào để biến những nỗ lực ấy thành nguồn lực chung, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển của Thanh Hóa?

Bà Lương Thị Hạnh: Trước hết, phải tạo được môi trường để phụ nữ có cơ hội biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Hội sẽ tập trung hỗ trợ phụ nữ về kiến thức, kỹ năng, vốn, công nghệ, thị trường; đồng thời tăng cường kết nối giữa phụ nữ với doanh nghiệp, HTX, chuyên gia và các nguồn lực xã hội. Từ một mô hình hiệu quả, cần hình thành mạng lưới liên kết để nhiều phụ nữ cùng tham gia, cùng tạo ra giá trị và cùng hưởng lợi.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian phát triển của phụ nữ không còn giới hạn bởi địa bàn hay quy mô sản xuất. Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực số, ứng dụng thương mại điện tử, truyền thông số, thanh toán số; từng bước đưa sản phẩm, thương hiệu và những câu chuyện đẹp của phụ nữ Thanh Hóa đến gần hơn với thị trường.

Khát vọng của phụ nữ cần được gắn với những mục tiêu phát triển cụ thể của tỉnh: phát triển kinh tế, tạo việc làm, XDNTM, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình và cộng đồng an toàn. Mỗi sản phẩm tốt, mỗi việc làm, mỗi sáng kiến giải quyết vấn đề của cộng đồng mà phụ nữ tạo ra đều góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Tôi kỳ vọng phụ nữ Thanh Hóa ngày càng chuyển từ người thụ hưởng chính sách thành chủ thể tạo ra giá trị, chủ thể của đổi mới và một nguồn lực quan trọng cho phát triển. Khi khát vọng, sáng kiến và nỗ lực của phụ nữ được kết nối, cộng hưởng sẽ tạo nên sức bật mới cho Thanh Hóa.

Hương Thảo (thực hiện)