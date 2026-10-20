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EU công bố chiến lược mới tại Bắc Cực

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10 công bố chiến lược mới nhằm tăng cường hợp tác và củng cố vai trò tại Bắc Cực, tập trung vào an ninh, phát triển hạ tầng chiến lược và đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại khu vực ngày càng gia tăng.

EU công bố chiến lược mới tại Bắc Cực

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Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/10 công bố chiến lược mới nhằm tăng cường hợp tác và củng cố vai trò tại Bắc Cực, tập trung vào an ninh, phát triển hạ tầng chiến lược và đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại khu vực ngày càng gia tăng.

EU công bố chiến lược mới tại Bắc Cực

Theo hãng tin AFP, chiến lược mới do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trình bày, hướng tới xây dựng cách tiếp cận chung của EU đối với Bắc Cực, nơi biến đổi khí hậu đang làm thay đổi điều kiện tự nhiên, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên và tuyến hàng hải mới.

Ủy viên EU phụ trách quan hệ đối tác quốc tế Jozef Síkela nhấn mạnh châu Âu cần trở thành đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy tại khu vực. Chiến lược tập trung giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu đến những vấn đề an ninh và căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Một trong những kế hoạch đáng chú ý là xây dựng tuyến cáp ngầm dưới biển kết nối Greenland với phần lục địa châu Âu, nằm trong sáng kiến cáp xuyên Bắc Cực rộng hơn, dự kiến kết nối châu Âu với Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua Canada. EU cũng thúc đẩy dự án chòm vệ tinh IRIS2 nhằm tăng cường kết nối tại Bắc Cực và đa dạng hóa các dịch vụ vệ tinh hiện có.

Về an ninh, chiến lược đề cập các nguy cơ như thiết bị bay không người lái xâm nhập và hành vi phá hoại cáp ngầm dưới biển. EU dự kiến tăng cường chia sẻ dữ liệu để giám sát cái gọi là “đội tàu bóng tối” của Nga, gồm các tàu chở dầu bị nghi sử dụng phương thức né tránh lệnh trừng phạt.

Bên cạnh đó, EU sẽ nghiên cứu các phương án mua sắm chung, tập hợp và chia sẻ năng lực tàu phá băng với các đồng minh nhằm cải thiện khả năng hoạt động tại vùng biển cực Bắc. Chiến lược cũng đề cập việc thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo và các dự án liên quan đến khoáng sản thiết yếu.

Các kế hoạch về hạ tầng, kết nối và năng lực tàu phá băng sẽ cần thêm các bước triển khai cụ thể, trong đó có việc xác định nguồn vốn, phương án phối hợp với đối tác và tính khả thi của từng dự án. Những nội dung này được xem là một phần trong nỗ lực của EU nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức an ninh và kinh tế tại Bắc Cực.

Thanh Hằng

Từ khóa:

#Chiến lược #Bắc cực #Công bố #An ninh #Liên minh châu âu #Chính trị #Biến đổi khí hậu #Quan hệ #Đa dạng

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